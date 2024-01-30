Ростовская полиция разобралась с нелегальной стоянкой на пешеходной улице Сержантова

Корреспондент RostovGazeta отравился в рейд совместно с сотрудниками ОГИБДД по Ростовской области. Жалобы на нелегальную стоянку от жителей улицы Сержантова в редакцию поступают уже не первый год. Ранее в этом районе уже проводили рейды против нарушителей правил дорожного движения, однако через время донские автомобилисты забыли о существовании тротуара на Сержантова.