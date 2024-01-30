rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:54

Updated Сегодня, 11:54

Ростовская полиция разобралась с нелегальной стоянкой на Сержантова

Ростовская полиция разобралась с нелегальной стоянкой на пешеходной улице Сержантова

30 января 2024, 11:51
Фото: rostov-gorod.ru
Ростовская полиция разобралась с нелегальной стоянкой на Сержантова
Читатели RostovGazeta неоднократно писали в нашу редакцию о проблеме нелегальной стоянку в пешеходной зоне на улице Сержантова. Донская полиция провела рейд и восстановила порядок в этом районе города.

Корреспондент RostovGazeta отравился в рейд совместно с сотрудниками ОГИБДД по Ростовской области. Жалобы на нелегальную стоянку от жителей улицы Сержантова в редакцию поступают уже не первый год. Ранее в этом районе уже проводили рейды против нарушителей правил дорожного движения, однако через время донские автомобилисты забыли о существовании тротуара на Сержантова.

В окрестностях пешеходной улицы находится детский сад, музыкальная школа, больница, студенческое общежитие и другие социальные объекты. Ростовчане опасаются, что автомобили могут нанести вред прохожим и детям.

Ростовская полиция разобралась с нелегальной стоянкой и рынком на Сержантова
Узнать подробнее

«Пешеходная зона обозначается возвышенностью, бордюрным камнем. Поэтому здесь тротуар не обозначается дорожным знаком», — объясняет лейтенант полиции Александр Кислицкий.

Во время рейда сотрудники ОГИБДД эвакуировали два автомобиля, еще одному водителю выписали штраф. Несмотря на это, практически сразу после того, как сотрудники полиции уехали, свободные места вновь заняли автомобилисты-нарушители.

Как заверили сотрудники ОГИБДД, рейды в районе пешеходной улицы Сержантова теперь будут проводить регулярно.

Ранее RostovGazeta писала о том, что парковку запретят в Ростове из-за установки зарядных станций для электробусов.

Читайте также:
Ростовчан стали вдвое чаще штрафовать за неуплату парковкиЖительницу Ростовской области простили за попытку взяткой «купить» права в ГИБДД
#Общество#Город#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Нелегальная парковка
Подпишитесь
Власти предупредили о возможных взрывах в Таганроге
Сегодня, 10:01
Эксперт рассказал, почему Ростовская область вошла в топ регионов с плохой экологией
Сегодня, 11:55
Население Ростовской области будет сокращаться на примерно 23 тыс человек в год
Сегодня, 09:35
Власти предупредили о возможных взрывах в Таганроге
Сегодня, 10:01
Губернатор призвал жителей Таганрога к спокойствию после обнаружения боеприпасов
Сегодня, 10:42
Директора Дома культуры на Дону осудили из-за гибели ребенка под футбольными воротами
Сегодня, 09:48