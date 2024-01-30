Ростовская полиция разобралась с нелегальной стоянкой на пешеходной улице Сержантова

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Корреспондент RostovGazeta отравился в рейд совместно с сотрудниками ОГИБДД по Ростовской области. Жалобы на нелегальную стоянку от жителей улицы Сержантова в редакцию поступают уже не первый год. Ранее в этом районе уже проводили рейды против нарушителей правил дорожного движения, однако через время донские автомобилисты забыли о существовании тротуара на Сержантова.
В окрестностях пешеходной улицы находится детский сад, музыкальная школа, больница, студенческое общежитие и другие социальные объекты. Ростовчане опасаются, что автомобили могут нанести вред прохожим и детям.
«Пешеходная зона обозначается возвышенностью, бордюрным камнем. Поэтому здесь тротуар не обозначается дорожным знаком», — объясняет лейтенант полиции Александр Кислицкий.
Во время рейда сотрудники ОГИБДД эвакуировали два автомобиля, еще одному водителю выписали штраф. Несмотря на это, практически сразу после того, как сотрудники полиции уехали, свободные места вновь заняли автомобилисты-нарушители.
Как заверили сотрудники ОГИБДД, рейды в районе пешеходной улицы Сержантова теперь будут проводить регулярно.
Ранее RostovGazeta писала о том, что парковку запретят в Ростове из-за установки зарядных станций для электробусов.