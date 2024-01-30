Стал известен источник странного свечения на левом берегу Дона в Ростове

Газета «Молот» со ссылкой на ростовчанина Александра Кулешова объяснила, что причиной свечения неба стало использование специальных ламп для стимуляции роста травы на стадионе «Ростов-Арена». Пресс-служба ФК «Ростов» также предоставила изданию комментарий, объявив, что вскоре выпустит ролик относительно свечения в небе над стадионом.