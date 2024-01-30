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Posted Сегодня, 18:04

Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:06

Updated Сегодня, 18:06

Стал известен источник странного свечения на левом берегу Дона в Ростове

Стал известен источник странного свечения на левом берегу Дона в Ростове

30 января 2024, 18:04
Фото: Елена Янкевич / rostovgazeta.ru
Стал известен источник странного свечения на левом берегу Дона в Ростове

В Ростове назвали источник загадочного желтого свечения в небе

В Ростове объяснили, что стало источником странного желтого свечения над левым берегом Дона, об этом сообщили донские СМИ.

Последние несколько дней жители Ростова-на-Дону жаловались на необычное золотое свечение в небе, которое замечали в небе в районе ТЦ «Мегамаг». Горожане не понимали, что именно стало источником яркого желтого света.

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Газета «Молот» со ссылкой на ростовчанина Александра Кулешова объяснила, что причиной свечения неба стало использование специальных ламп для стимуляции роста травы на стадионе «Ростов-Арена». Пресс-служба ФК «Ростов» также предоставила изданию комментарий, объявив, что вскоре выпустит ролик относительно свечения в небе над стадионом.

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