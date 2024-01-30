Стал известен источник странного свечения на левом берегу Дона в Ростове

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:06
Updated Сегодня, 18:06
Последние несколько дней жители Ростова-на-Дону жаловались на необычное золотое свечение в небе, которое замечали в небе в районе ТЦ «Мегамаг». Горожане не понимали, что именно стало источником яркого желтого света.
Газета «Молот» со ссылкой на ростовчанина Александра Кулешова объяснила, что причиной свечения неба стало использование специальных ламп для стимуляции роста травы на стадионе «Ростов-Арена». Пресс-служба ФК «Ростов» также предоставила изданию комментарий, объявив, что вскоре выпустит ролик относительно свечения в небе над стадионом.