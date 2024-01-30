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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Стало известно, какую ракету могли найти на берегу Таганрогского залива

Стало известно, что за ракету могли найти на берегу Таганрогского залива

30 января 2024, 13:52
Фото: VoidWanderer/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Стало известно, какую ракету могли найти на берегу Таганрогского залива

В Ростовской области назвали возможную модель ракеты, найденной на берегу залива

Эксперты предположили, что на берегу Таганрогского залива обнаружили крылатую ракету «Нептун», об этом сообщил в своем Telegram-канале блогер Кирилл Федоров.
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СВО

Напомним, во вторник, 30 января, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в Неклиновском районе на берегу Таганрогского залива военные начнут работы по ликвидации опасных боеприпасов, обнаруженных этим утром. В процессе работ дончане могут слышать отдаленные звуки взрывов, однако беспокоиться не стоит, поскольку это будет контролируемая детонация.

Власти предупредили, что ситуация находится под контролем местных органов власти и спасателей.

Власти предупредили, что ситуация находится под контролем местных органов власти и спасателей.
Видео: ТГ канал / Ростов Главный
Эвакуация донского поселка началась после обнаружения на берегу ракеты
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В своем Telegram-канале блогер Кирилл Федоров опубликовал эксклюзивные снимки боеприпасов, опознав в них крылатую ракету «Нептун». По его словам, это модернизированная советская ракета ПКР Х-35, отличающаяся своей стреловидностью.

В своем Telegram-канале блогер Кирилл Федоров опубликовал эксклюзивные снимки боеприпасов, опознав в них крылатую ракету «Нептун».
Видео: ТГ канал / Кирилл Федоров

Согласно открытым данным, такие ракеты предназначены для удара по кораблям с водоизмещением до пяти тысяч тонн.

Обращаем внимание, модель ракеты официально не подтверждалась, данные уточняются.

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