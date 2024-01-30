Стало известно, что за ракету могли найти на берегу Таганрогского залива

Напомним, во вторник, 30 января, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в Неклиновском районе на берегу Таганрогского залива военные начнут работы по ликвидации опасных боеприпасов, обнаруженных этим утром. В процессе работ дончане могут слышать отдаленные звуки взрывов, однако беспокоиться не стоит, поскольку это будет контролируемая детонация.