Стало известно, что за ракету могли найти на берегу Таганрогского залива

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Напомним, во вторник, 30 января, губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в Неклиновском районе на берегу Таганрогского залива военные начнут работы по ликвидации опасных боеприпасов, обнаруженных этим утром. В процессе работ дончане могут слышать отдаленные звуки взрывов, однако беспокоиться не стоит, поскольку это будет контролируемая детонация.
Власти предупредили, что ситуация находится под контролем местных органов власти и спасателей.
В своем Telegram-канале блогер Кирилл Федоров опубликовал эксклюзивные снимки боеприпасов, опознав в них крылатую ракету «Нептун». По его словам, это модернизированная советская ракета ПКР Х-35, отличающаяся своей стреловидностью.
Согласно открытым данным, такие ракеты предназначены для удара по кораблям с водоизмещением до пяти тысяч тонн.
Обращаем внимание, модель ракеты официально не подтверждалась, данные уточняются.