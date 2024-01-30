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Published Сегодня, 05:23

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Updated Сегодня, 06:04

У берега в Таганроге нашли обломки украинской ракеты

У берега в Таганроге нашли обломки украинской ракеты

30 января 2024, 05:23
Фото: 1MI
В Азовском море на территории Ростовской области обнаружили обломки сбитой украинской ракеты, сообщил в Telegram блогер Кирилл Федоров.

 

По его словам, сбитую крылатую ракету «Нептун» якобы выбросило на берег Азовского моря у Таганрога. Он добавил, что это измененная советская ПКР Х-35.

«Отличить от российских модификаций Х-35 можно по оперению с переменной стреловидностью», — уточнил Федоров. Добавим, что никакой официальной информации о найденных обломках не поступало, она уточняется.

Власти сообщили подробности взрыва беспилотника в лагере в Ростовской области
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Ранее глава региона Василий Голубев рассказал о нейтрализованном беспилотнике, который упал на территорию загородного лагеря и взорвался. Никто не пострадал, но здания получили повреждения.

О том, что об этом сообщили местные жители, читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Взрыв#Азовское море#Украина#Беспилотник#Василий Голубев#Официальная информация#Сбитая ракета#Обломки#Повреждения#Глава региона
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