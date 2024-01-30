У берега в Таганроге нашли обломки украинской ракеты

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
По его словам, сбитую крылатую ракету «Нептун» якобы выбросило на берег Азовского моря у Таганрога. Он добавил, что это измененная советская ПКР Х-35.
«Отличить от российских модификаций Х-35 можно по оперению с переменной стреловидностью», — уточнил Федоров. Добавим, что никакой официальной информации о найденных обломках не поступало, она уточняется.
Ранее глава региона Василий Голубев рассказал о нейтрализованном беспилотнике, который упал на территорию загородного лагеря и взорвался. Никто не пострадал, но здания получили повреждения.
О том, что об этом сообщили местные жители, читайте по ссылке.