Строительство эстакад для скоростного трамвая в Ростове назвали преждевременным

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
В Ростове продолжается строительство скоростного трамвая. Сейчас пути прокладывают в Левенцовском микрорайоне от Жданова до Малиновского. Следующий этап — возведение линии от Малиновского до Мичурина.
В «Ростовском трамвае» рассказали «РБК Ростов», что говорить о строительстве трамвайных эстакад пока преждевременно. Реализуемый сейчас этап работ и следующий за ним таких работ не предполагает. Возведение эстакад должны будут согласовать с экспертизой и другими ответственными сторонами.
Ранее сообщалось, что проект трамвайного депо «Левенцовское» в Ростове направят на экспертизу.