Строительство эстакад для скоростного трамвая в Ростове назвали преждевременным

В «Ростовском трамвае» рассказали «РБК Ростов», что говорить о строительстве трамвайных эстакад пока преждевременно. Реализуемый сейчас этап работ и следующий за ним таких работ не предполагает. Возведение эстакад должны будут согласовать с экспертизой и другими ответственными сторонами.