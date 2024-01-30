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Published Сегодня, 08:09

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Updated Сегодня, 08:11

Строительство эстакад для скоростного трамвая в Ростове назвали преждевременным

Строительство эстакад для скоростного трамвая в Ростове назвали преждевременным

30 января 2024, 08:09
Фото: Pxhere
Строительство эстакад для скоростного трамвая в Ростове назвали преждевременным
В ближайшее время строительство эстакад для скоростного трамвая в Ростове не планируется, заявили в пресс-службе «Ростовского трамвая».

В Ростове продолжается строительство скоростного трамвая. Сейчас пути прокладывают в Левенцовском микрорайоне от Жданова до Малиновского. Следующий этап — возведение линии от Малиновского до Мичурина.

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В «Ростовском трамвае» рассказали «РБК Ростов», что говорить о строительстве трамвайных эстакад пока преждевременно. Реализуемый сейчас этап работ и следующий за ним таких работ не предполагает. Возведение эстакад должны будут согласовать с экспертизой и другими ответственными сторонами.

Ранее сообщалось, что проект трамвайного депо «Левенцовское» в Ростове направят на экспертизу.

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