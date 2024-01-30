Трупный яд умершего соседа затопил квартиру в центре Ростова

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Во вторник, 30 января, по данным Telegram-канала «Ростов Главный», на проспекте Ворошиловском, 77 в Ростове в квартире обнаружили разлагающийся труп мужчины.
Ростовчанка Анна Суворова рассказала авторам канала, что собиралась на работу, когда заметила на стене своей квартиры странные потеки. Они шли от потолка к полу, женщина решила, что ее топят соседи сверху.
Однако, когда она поднялась этажом выше, дверь ей никто не открывал. Пришлось вызвать сантехника, а после и полицейских, которые предположили, что бурые потеки могут быть кровью.
Когда квартиру вскрыли, на полу одной из комнат якобы обнаружили страшную находку — разлагающийся труп мужчины, который полусидел на полу с бутылкой водки в руках. Во всей квартире стоял ужасный запах гниения, а потеки на стенах жилья Анны оказались трупными выделениями.
По информации портала Donday, мужчина живет один с осени 2023 года — тогда состоялся его развод с женой, после этого погибший, дескать, стал пить.
Обращаем внимание, информация официально не подтвердилась, данные уточняются.
Ранее стала известна личность женщины, погибшей в пожаре на улице Шаумяна в Ростове.