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Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Трупный яд умершего соседа затопил квартиру в центре Ростова

Трупный яд умершего соседа затопил квартиру в центре Ростова

30 января 2024, 14:39
Фото: master1305/freepik
Трупный яд умершего соседа затопил квартиру в центре Ростова

В центре Ростова обнаружили разлагающийся труп разведенного мужчины

В Ростове в квартире на Ворошиловском обнаружили труп мужчины, который ушел в запой после развода и умер в одиночестве, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Во вторник, 30 января, по данным Telegram-канала «Ростов Главный», на проспекте Ворошиловском, 77 в Ростове в квартире обнаружили разлагающийся труп мужчины.

Ростовчанка Анна Суворова рассказала авторам канала, что собиралась на работу, когда заметила на стене своей квартиры странные потеки. Они шли от потолка к полу, женщина решила, что ее топят соседи сверху.

Однако, когда она поднялась этажом выше, дверь ей никто не открывал. Пришлось вызвать сантехника, а после и полицейских, которые предположили, что бурые потеки могут быть кровью.

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Когда квартиру вскрыли, на полу одной из комнат якобы обнаружили страшную находку — разлагающийся труп мужчины, который полусидел на полу с бутылкой водки в руках. Во всей квартире стоял ужасный запах гниения, а потеки на стенах жилья Анны оказались трупными выделениями.

По информации портала Donday, мужчина живет один с осени 2023 года — тогда состоялся его развод с женой, после этого погибший, дескать, стал пить.

Обращаем внимание, информация официально не подтвердилась, данные уточняются.

Ранее стала известна личность женщины, погибшей в пожаре на улице Шаумяна в Ростове.

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