Цены на новостройки в Ростове обновили исторический максимум в январе

С начала 2023 года и в январе 2024 года недвижимость в донской столице продолжает увеличиваться в цене. Согласно аналитикам, стоимость одного квадратного метра жилья в этом южном городе составляет 132,3 тысячи рублей, что на 2,9% выше, чем в декабре 2023 года. Средняя же цена на квартиру превышает 6,3 миллиона рублей, что означает прирост в 1,9% за январь.