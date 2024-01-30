Цены на новостройки в Ростове обновили исторический максимум в январе

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
В общем, по всей стране, стоимость жилья в новых домах выросла примерно на 2% за январь. Однако, самые существенные изменения произошли в Череповце (+8,6%), Новокузнецке (+7,1%) и Набережных Челнах (+6,7%). В то же время, в Петербурге и Мурманске наблюдалось понижение цен на квартиры в новостройках от 0,1 до 1,4%.
С начала 2023 года и в январе 2024 года недвижимость в донской столице продолжает увеличиваться в цене. Согласно аналитикам, стоимость одного квадратного метра жилья в этом южном городе составляет 132,3 тысячи рублей, что на 2,9% выше, чем в декабре 2023 года. Средняя же цена на квартиру превышает 6,3 миллиона рублей, что означает прирост в 1,9% за январь.
Ранее аналитики дали свои прогнозы стоимости недвижимости в донском регионе в 2024 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.