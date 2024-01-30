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Published Сегодня, 07:14

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Цены на новостройки в Ростове обновили исторический максимум

Цены на новостройки в Ростове обновили исторический максимум в январе

30 января 2024, 07:14
Фото: donland.ru
Цены на новостройки в Ростове обновили исторический максимум
В Ростове-на-Дону в январе стоимость квартир на первичном рынке увеличилась на 1,9%, сообщает портал «Мир квартир».

В общем, по всей стране, стоимость жилья в новых домах выросла примерно на 2% за январь. Однако, самые существенные изменения произошли в Череповце (+8,6%), Новокузнецке (+7,1%) и Набережных Челнах (+6,7%). В то же время, в Петербурге и Мурманске наблюдалось понижение цен на квартиры в новостройках от 0,1 до 1,4%.

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С начала 2023 года и в январе 2024 года недвижимость в донской столице продолжает увеличиваться в цене. Согласно аналитикам, стоимость одного квадратного метра жилья в этом южном городе составляет 132,3 тысячи рублей, что на 2,9% выше, чем в декабре 2023 года. Средняя же цена на квартиру превышает 6,3 миллиона рублей, что означает прирост в 1,9% за январь.

Ранее аналитики дали свои прогнозы стоимости недвижимости в донском регионе в 2024 году. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены на жилье#Новостройки#Рынок недвижимости
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