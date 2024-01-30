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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

Участница «голой вечеринки» Ивлеевой Anna ASTI приедет с концертом в Ростов

Билеты на концерт участницы «голой вечеринки» Анны Асти в Ростове продают за 20 тысяч

30 января 2024, 13:55
Фото: Okras/cc by sa 4.0/wiki
Участница «голой вечеринки» Ивлеевой Anna ASTI приедет с концертом в Ростов

Участница «голой вечеринки» Ивлеевой Анна Асти приедет с концертом в Ростов

Исполнительница Анна Асти планирует дать концерт в Ростове после участия в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой, информация об этом появилась на сайте по продаже билетов на мероприятия.

Во вторник, 30 января, стало известно, что в Ростове открыли продажу билетов на концерт певицы Anna ASTI, который должен пройти 14 июня 2024 года на базе ночного клуба Embargo Villa. Самые дешевые билеты на концерт будут стоить поклонникам 3,5 тысячи рублей, место за V.I.P. столом — от 13 тысяч рублей, а место в V.I.P. ложе — от 20 тысяч рублей. Зрителями станут больше 200 человек.

Портал Ro.Today рассказал, что этот концерт станет одним из первых для певицы, которая уезжала за границу после «голой вечеринки» у Насти Ивлеевой. По данным источников, артистка вернется в Россию будущей весной и начнет выступать на корпоративах, ее концерты в Москве и Сочи решили перенести.

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Издание утверждает, что после скандала с «голой вечеринкой» ценник на выступления певицы снизился 30% — с 10 до семи миллионов рублей, хотя Анна Асти не была гостьей вечеринки, а только выступала там в качестве исполнителя и была одета в обычный сценический костюм.

Ранее в Ростове отменили концерт рэпера Кишлака.

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