Билеты на концерт участницы «голой вечеринки» Анны Асти в Ростове продают за 20 тысяч

Во вторник, 30 января, стало известно, что в Ростове открыли продажу билетов на концерт певицы Anna ASTI, который должен пройти 14 июня 2024 года на базе ночного клуба Embargo Villa. Самые дешевые билеты на концерт будут стоить поклонникам 3,5 тысячи рублей, место за V.I.P. столом — от 13 тысяч рублей, а место в V.I.P. ложе — от 20 тысяч рублей. Зрителями станут больше 200 человек.