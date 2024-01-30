Билеты на концерт участницы «голой вечеринки» Анны Асти в Ростове продают за 20 тысяч

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Во вторник, 30 января, стало известно, что в Ростове открыли продажу билетов на концерт певицы Anna ASTI, который должен пройти 14 июня 2024 года на базе ночного клуба Embargo Villa. Самые дешевые билеты на концерт будут стоить поклонникам 3,5 тысячи рублей, место за V.I.P. столом — от 13 тысяч рублей, а место в V.I.P. ложе — от 20 тысяч рублей. Зрителями станут больше 200 человек.
Портал Ro.Today рассказал, что этот концерт станет одним из первых для певицы, которая уезжала за границу после «голой вечеринки» у Насти Ивлеевой. По данным источников, артистка вернется в Россию будущей весной и начнет выступать на корпоративах, ее концерты в Москве и Сочи решили перенести.
Издание утверждает, что после скандала с «голой вечеринкой» ценник на выступления певицы снизился 30% — с 10 до семи миллионов рублей, хотя Анна Асти не была гостьей вечеринки, а только выступала там в качестве исполнителя и была одета в обычный сценический костюм.
Ранее в Ростове отменили концерт рэпера Кишлака.