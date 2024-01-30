Урбанисты сообщили о блокировке инициативы о покупке троллейбусов в Ростове

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
Напомним, что для Ростова регион планирует приобрести 35 электробусов. В 2020 году в донскую столицу уже купили 20 электробусов. Теперь они ездят под троллейбусными проводами.
«В Ростове очень развита троллейбусная сеть. И новые электробусы тоже будут ездить под троллейбусными проводами. Только вот троллейбусы с увеличенным автономным ходом стоят на треть дешевле электробусов с ультра быстрой зарядкой», — отмечает Артемий Зайцев.
Спикер разъясняет, что вместо 35 электробусов намного выгоднее приобрести 50 троллейбусов с УАХ [увеличенный автономный ход - прим. редакции].
Эту инициативу ростовчане решили разместить на сайте «Активный ростовчанин». Только она была отклонена сайтом. А ее автору порекомендовали обратиться в Интернет-приемную властей.
«И это — лишь очередной пример того, что сайт „Активный ростовчанин“ уже давно не публикует инициативы от граждан. Видимо, нашей администрации не нужны никакие предложения от горожан, они сами знают, что лучше», — делится мнением Зайцев.
«Наверное, они посчитали, что эта инициатива не важна, — добавляет активист Илья Наздрашов. — Странно, ведь в правилах сайта указанная причина не значится для отклонения инициативы».
Ранее RostovGazeta сообщала, что электробус, который вышел на линию, сразу попал в ДТП.