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Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Активисты рассказали, как в Ростове пресекают полезные инициативы горожан

Урбанисты сообщили о блокировке инициативы о покупке троллейбусов в Ростове

30 января 2024, 16:25
Фото: userpilot/cc by 2.0/flickr.com
Активисты рассказали, как в Ростове пресекают полезные инициативы горожан
Активисты Ростова решили выступить с предложением о закупке 50 троллейбусов с УАХ вместо 35 электробусов. Для этого они обратились к сайту «Активный ростовчанин». Однако там их инициатива была отклонена. Об этом сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

Напомним, что для Ростова регион планирует приобрести 35 электробусов. В 2020 году в донскую столицу уже купили 20 электробусов. Теперь они ездят под троллейбусными проводами.

«В Ростове очень развита троллейбусная сеть. И новые электробусы тоже будут ездить под троллейбусными проводами. Только вот троллейбусы с увеличенным автономным ходом стоят на треть дешевле электробусов с ультра быстрой зарядкой», — отмечает Артемий Зайцев.

Спикер разъясняет, что вместо 35 электробусов намного выгоднее приобрести 50 троллейбусов с УАХ [увеличенный автономный ход - прим. редакции].

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Эту инициативу ростовчане решили разместить на сайте «Активный ростовчанин». Только она была отклонена сайтом. А ее автору порекомендовали обратиться в Интернет-приемную властей.

Инициативу ростовских активистов отклонил сайт «Активный ростовчанин»Инициативу ростовских активистов отклонил сайт «Активный ростовчанин»
Инициативу ростовских активистов отклонил сайт «Активный ростовчанин»
Фото: предоставил Артемий Зайцев / rostovgazeta.ru

«И это — лишь очередной пример того, что сайт „Активный ростовчанин“ уже давно не публикует инициативы от граждан. Видимо, нашей администрации не нужны никакие предложения от горожан, они сами знают, что лучше», — делится мнением Зайцев.

«Наверное, они посчитали, что эта инициатива не важна, — добавляет активист Илья Наздрашов. — Странно, ведь в правилах сайта указанная причина не значится для отклонения инициативы».

Ранее RostovGazeta сообщала, что электробус, который вышел на линию, сразу попал в ДТП.

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