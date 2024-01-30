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В Ростове-на-Дону нашли тело судьи после пожара в квартире

В Ростове-на-Дону нашли тело судьи после пожара в квартире

30 января 2024, 05:56
Фото: 1MI
Ушла из жизни судья Арбитражного суда Ростовской области Светлана Прокопчук, говорится на сайте суда.

Прокопчук родилась в 1982 году, в арбитражном суде она работала с 2013 году. Она умерла 27 января 2024 года.

Коллектив выразил соболезнования близким Прокопчук. По информации Donday, она погибла во время пожара в Ростове-на-Дону на улице Шаумяна.

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Тогда запах дыма почувствовали соседи и вызвали пожарных, а пламя успело распространиться на площади 50 квадратных метров. К ликвидации огня привлекли более 40 человек, а на все работы потребовалось более часа.

«В квартире нашли труп женщины, которой оказалась судья Светлана Прокопчук», — уточняет издание. Но официальной информации об этом не было, она уточняется.

Ранее мужчину в неадекватном состоянии вытащили из горящей квартиры в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Судья#Арбитражный суд#Происшествия
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