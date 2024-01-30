rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

В Ростове назвали причины пожара в квартире, где погибла судья

В Ростове назвали возможные причины пожара в квартире, где погибла судья

30 января 2024, 14:41
Фото: 1MI
В Ростове назвали причины пожара в квартире, где погибла судья
В Ростове-на-Дону неисправная проводка могла стать причиной пожара в квартире, где погибла судья, сообщают СМИ.

Издание «Провинция.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что проблемы с электропроводкой могли спровоцировать возгорание. Но официальной информации об этом не поступало.

Речь идет о возгорании в квартире в доме на улице Шаумяна, где пришлось эвакуировать жильцов с верхних этажей. Некоторых спустили при помощи автолестницы.

В Ростове-на-Дону нашли тело судьи после пожара в квартире
Узнать подробнее

Огонь успел уничтожить помещения на площади 50 квадратных метров, а во время пожара погибла женщина. Погибшей оказалась Светланой Прокопчук, которая была судьей арбитражного суда.

Говорится, что тело обнаружили уже после тушения возгорания. Известно, что Прокопчук родилась в 1982 году, а в арбитражном суде проработала более 10 лет.

Читайте также:
В Ростове-на-Дону нашли тело судьи после пожара в квартиреВ Сети появилось видео пожара в Ростове, унесшего жизнь местной жительницыПожар на нефтебазе в Туапсе: хронология
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Квартира#Пожар#Ростов#Судья#Происшествия
Подпишитесь
Власти предупредили о возможных взрывах в Таганроге
Сегодня, 10:01
Эксперт рассказал, почему Ростовская область вошла в топ регионов с плохой экологией
Сегодня, 11:55
Население Ростовской области будет сокращаться на примерно 23 тыс человек в год
Сегодня, 09:35
Власти предупредили о возможных взрывах в Таганроге
Сегодня, 10:01
Губернатор призвал жителей Таганрога к спокойствию после обнаружения боеприпасов
Сегодня, 10:42
Директора Дома культуры на Дону осудили из-за гибели ребенка под футбольными воротами
Сегодня, 09:48