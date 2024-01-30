В Ростове назвали возможные причины пожара в квартире, где погибла судья

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Издание «Провинция.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что проблемы с электропроводкой могли спровоцировать возгорание. Но официальной информации об этом не поступало.
Речь идет о возгорании в квартире в доме на улице Шаумяна, где пришлось эвакуировать жильцов с верхних этажей. Некоторых спустили при помощи автолестницы.
Огонь успел уничтожить помещения на площади 50 квадратных метров, а во время пожара погибла женщина. Погибшей оказалась Светланой Прокопчук, которая была судьей арбитражного суда.
Говорится, что тело обнаружили уже после тушения возгорания. Известно, что Прокопчук родилась в 1982 году, а в арбитражном суде проработала более 10 лет.