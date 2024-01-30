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Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

В Ростове трое экс-полицейских предстанут перед судом за вымогательство

В Ростове трое экс-полицейских предстанут перед судом за вымогательство

30 января 2024, 15:17
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове трое экс-полицейских предстанут перед судом за вымогательство
В Ростове будут судить бывших сотрудников полиции, подозреваемых в вымогательстве, об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ростовской области.

Согласно данным следствия, в 2022 году трое экс-полицейских, которые в нерабочее время проникли в квартиру в Ворошиловском районе Ростова с двумя сообщниками, потребовали от жильцов три миллиона рублей. Когда у потерпевших этих денег не оказалось, вымогатели забрали имущество и деньги ростовчан на общую сумму, превышающую 400 тысяч рублей. После осуществления своего преступного замысла мужчины скрылись с места происшествия.

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После потерпевшие обратились с заявлением в отдел собственной безопасности донской полиции, сотрудники которого установили личности подозреваемых и задержали их. Обвиняемые возместили жертвам ущерб и вернули похищенное имущество, полицейских и их сообщников заключили под стражу, домашний арест, некоторые из них попали под подписку о невыезде.

Сейчас следователи собрали достаточно доказательств, а потому дело направили в суд, где его рассмотрят по существу. Мужчин подозревают в нарушении неприкосновенности жилища, вымогательстве и грабеже.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции вымогали у ростовчан деньги под угрозой подбросить наркотики.

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