В Ростове трое экс-полицейских предстанут перед судом за вымогательство

Согласно данным следствия, в 2022 году трое экс-полицейских, которые в нерабочее время проникли в квартиру в Ворошиловском районе Ростова с двумя сообщниками, потребовали от жильцов три миллиона рублей. Когда у потерпевших этих денег не оказалось, вымогатели забрали имущество и деньги ростовчан на общую сумму, превышающую 400 тысяч рублей. После осуществления своего преступного замысла мужчины скрылись с места происшествия.