В Ростове трое экс-полицейских предстанут перед судом за вымогательство

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Согласно данным следствия, в 2022 году трое экс-полицейских, которые в нерабочее время проникли в квартиру в Ворошиловском районе Ростова с двумя сообщниками, потребовали от жильцов три миллиона рублей. Когда у потерпевших этих денег не оказалось, вымогатели забрали имущество и деньги ростовчан на общую сумму, превышающую 400 тысяч рублей. После осуществления своего преступного замысла мужчины скрылись с места происшествия.
После потерпевшие обратились с заявлением в отдел собственной безопасности донской полиции, сотрудники которого установили личности подозреваемых и задержали их. Обвиняемые возместили жертвам ущерб и вернули похищенное имущество, полицейских и их сообщников заключили под стражу, домашний арест, некоторые из них попали под подписку о невыезде.
Сейчас следователи собрали достаточно доказательств, а потому дело направили в суд, где его рассмотрят по существу. Мужчин подозревают в нарушении неприкосновенности жилища, вымогательстве и грабеже.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции вымогали у ростовчан деньги под угрозой подбросить наркотики.