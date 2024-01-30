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Published Сегодня, 10:41

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Updated Сегодня, 10:45

В Ростовской области зарегистрировано 20,5 тысячи случаев ОРВИ за неделю

30 января 2024, 10:41
В Ростовской области за неделю с 22 по 28 января было зарегистрировано 20,5 тысячи случаев ОРВИ, что на 7,6% больше, чем на прошлой неделе. Эту информацию предоставила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, половина всех зарегистрированных случаев выявлена у детей до 14 лет. Также за эту неделю число заболевших гриппом выросло на 7,6%. Важно отметить, что все пациенты, обратившиеся к медикам, не были привиты, пишет «КП-Ростов-на-Дону».

Специалисты напоминают о необходимости профилактики в период распространения гриппа и респираторных инфекций. Жителям региона рекомендуется придерживаться здорового образа жизни, часто мыть руки, избегать скопления людей и регулярно убирать помещения с использованием влажной уборки.

Если вы контактировали с больным человеком, рекомендуется носить маску. При повышении температуры, появлении кашля, насморка, болей в горле и мышцах, следует обратиться к врачу.

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