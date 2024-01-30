В Ростовской области зарегистрировано 20,5 тысячи случаев ОРВИ за неделю

По данным ведомства, половина всех зарегистрированных случаев выявлена у детей до 14 лет. Также за эту неделю число заболевших гриппом выросло на 7,6%. Важно отметить, что все пациенты, обратившиеся к медикам, не были привиты, пишет «КП-Ростов-на-Дону».