В Ростовской области зарегистрировано 20,5 тысячи случаев ОРВИ за неделю

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
По данным ведомства, половина всех зарегистрированных случаев выявлена у детей до 14 лет. Также за эту неделю число заболевших гриппом выросло на 7,6%. Важно отметить, что все пациенты, обратившиеся к медикам, не были привиты, пишет «КП-Ростов-на-Дону».
Специалисты напоминают о необходимости профилактики в период распространения гриппа и респираторных инфекций. Жителям региона рекомендуется придерживаться здорового образа жизни, часто мыть руки, избегать скопления людей и регулярно убирать помещения с использованием влажной уборки.
Если вы контактировали с больным человеком, рекомендуется носить маску. При повышении температуры, появлении кашля, насморка, болей в горле и мышцах, следует обратиться к врачу.