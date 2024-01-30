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Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

В Сеть попало видео уничтожения крылатой ракеты в Таганрогском заливе

В Сеть попало видео уничтожения крылатой ракеты в Таганрогском заливе

30 января 2024, 16:01
Фото: Изображение Midjourney
В Сеть попало видео уничтожения крылатой ракеты в Таганрогском заливе

Военные обезвредили ракету, обнаруженную в Таганрогском заливе

В Ростовской области обезвредили ракету, обнаруженную на берегу Таганрогского залива 30 января, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Напомним, утром в Ростовской области объявили, что на берегу Таганрогского залива была обнаружена ракета. Предположительно, ракета была украинской противокорабельной ракетой «Нептун», однако эта версия пока не нашла официального подтверждения. Уже днем донские власти приняли решение эвакуировать жителей одного из поселков, расположенных неподалеку от места обнаружения ракеты.

В Сеть попало видео уничтожения крылатой ракеты в Таганрогском заливе
Видео: Изображение Midjourney

Вечером 30 января Telegram-канал «Ростов Папа» опубликовал видео, на котором запечатлен момент обезвреживания снаряда. Очевидцы снимают территорию залива, однако спустя несколько секунд вдалеке взмывает ввысь столб черного дыма. Только потом до свидетелей доходит звук взрыва и ударная волна, от которых срабатывают сигнализации автомобилей.

Ранее российские военные сбили украинскую ракету над акваторией Азовского моря.

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