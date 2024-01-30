В Сеть попало видео уничтожения крылатой ракеты в Таганрогском заливе

Напомним, утром в Ростовской области объявили, что на берегу Таганрогского залива была обнаружена ракета. Предположительно, ракета была украинской противокорабельной ракетой «Нептун», однако эта версия пока не нашла официального подтверждения. Уже днем донские власти приняли решение эвакуировать жителей одного из поселков, расположенных неподалеку от места обнаружения ракеты.