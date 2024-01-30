В Сеть попало видео уничтожения крылатой ракеты в Таганрогском заливе

Posted Сегодня, 16:01
Published Сегодня, 16:01
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Напомним, утром в Ростовской области объявили, что на берегу Таганрогского залива была обнаружена ракета. Предположительно, ракета была украинской противокорабельной ракетой «Нептун», однако эта версия пока не нашла официального подтверждения. Уже днем донские власти приняли решение эвакуировать жителей одного из поселков, расположенных неподалеку от места обнаружения ракеты.
Вечером 30 января Telegram-канал «Ростов Папа» опубликовал видео, на котором запечатлен момент обезвреживания снаряда. Очевидцы снимают территорию залива, однако спустя несколько секунд вдалеке взмывает ввысь столб черного дыма. Только потом до свидетелей доходит звук взрыва и ударная волна, от которых срабатывают сигнализации автомобилей.
Ранее российские военные сбили украинскую ракету над акваторией Азовского моря.