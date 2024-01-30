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Власти предупредили о звуках взрывов в Таганроге

Власти предупредили о возможных взрывах в Таганроге

30 января 2024, 10:01
Фото: 61.mchs.gov.ru
Власти предупредили о звуках взрывов в Таганроге
В Неклиновском районе во вторник, 30 января, могут быть слышны громкие звуки, предупредил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его словам, сейчас военные в этом районе занимаются обезвреживанием найденных боеприпасов. На месте находятся сотрудники МЧС, которые следят за безопасностью.

«Во время работ в районе Таганрогского залива могут распространяться громкие звуки. Просьба сохранять спокойствие, ситуация под контролем», — прокомментировал глава региона.

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А ранее блогер Кирилл Федоров в своих соцсетях рассказал подписчикам, что якобы на берегу обнаружили сбитую ракету ВСУ. Но никаких официальных подтверждений этому не было, сейчас вся информация уточняется.

До этого губернатор Голубев опроверг причастность беспилотников к взрыву в Шахтах. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#МЧС#Губернатор#Взрывы#Военные#Боеприпасы#Происшествия
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