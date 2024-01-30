Власти предупредили о возможных взрывах в Таганроге

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:04
По его словам, сейчас военные в этом районе занимаются обезвреживанием найденных боеприпасов. На месте находятся сотрудники МЧС, которые следят за безопасностью.
«Во время работ в районе Таганрогского залива могут распространяться громкие звуки. Просьба сохранять спокойствие, ситуация под контролем», — прокомментировал глава региона.
А ранее блогер Кирилл Федоров в своих соцсетях рассказал подписчикам, что якобы на берегу обнаружили сбитую ракету ВСУ. Но никаких официальных подтверждений этому не было, сейчас вся информация уточняется.
До этого губернатор Голубев опроверг причастность беспилотников к взрыву в Шахтах. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.