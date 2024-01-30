Власти сообщили о мерах, принятых после обнаружения обломков ракеты под Таганрогом

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
На берегу Таганрогского залива нашли опасные боеприпасы. Военные проводят сегодня там штатные мероприятия по их обезвреживанию. Контролем за безопасностью гражданских лиц занимаются сотрудники МЧС.
Губернатор Василий Голубев предупредил, что сегодня в районе залива могут быть слышны звуки взрывов. Он призвал земляков не паниковать и заверил, что ситуация находится под контролем.
Напомним, сегодня утром блогер Кирилл Федоров писал, что к берегу Таганрогского залива якобы выбросило обломки украинской ракеты «Нептун». Официально эта информация не подтверждалась.