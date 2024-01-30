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Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Власти сообщили о мерах, принятых после обнаружения обломков ракеты под Таганрогом

Власти сообщили о мерах, принятых после обнаружения обломков ракеты под Таганрогом

30 января 2024, 10:43
Фото: 61.mchs.gov.ru
Власти сообщили о мерах, принятых после обнаружения обломков ракеты под Таганрогом
Звуки взрывов могут быть слышны сегодня в Неклиновском районе из-за обезвреживания взрывоопасных объектов, подробностями поделился губернатор Ростовской области Василий Голубев.

На берегу Таганрогского залива нашли опасные боеприпасы. Военные проводят сегодня там штатные мероприятия по их обезвреживанию. Контролем за безопасностью гражданских лиц занимаются сотрудники МЧС.

У берега в Таганроге нашли обломки украинской ракеты
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Губернатор Василий Голубев предупредил, что сегодня в районе залива могут быть слышны звуки взрывов. Он призвал земляков не паниковать и заверил, что ситуация находится под контролем.

Напомним, сегодня утром блогер Кирилл Федоров писал, что к берегу Таганрогского залива якобы выбросило обломки украинской ракеты «Нептун». Официально эта информация не подтверждалась.

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