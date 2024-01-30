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Posted Сегодня, 14:01

Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

Власти заявили о невозможности подготовки операторов беспилотников на Дону

Власти заявили о невозможности подготовки операторов беспилотников на Дону

30 января 2024, 14:01
Фото: mil.ru
Власти заявили о невозможности подготовки операторов беспилотников на Дону

На Дону в шесть раз вырастет число компаний, обучающих управлению беспилотниками

В Ростовской области в шесть раз увеличится количество организаций, где можно обучиться управлять беспилотниками, сообщили в Минобразования региона.

Таких показателей планируется достичь к 2030 году. В министерстве рассказали, что общее количество организаций достигнет 35 с охватом учеников до 800 человек.

«В данный момент для обучения операторов дронов определили шесть колледжей. В этом году начнется работа по созданию программ и технической подготовке», — уточнили в министерстве.

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Отмечается, что пока запуск беспилотников в регионе запрещен, поэтому готовить специалистов можно будет после отмены соответствующего указа.

Ранее жителям Ростовской области рассказали, что делать в случае обнаружения дрона в небе. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#Операторы дронов#Колледжи
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