Власти заявили о невозможности подготовки операторов беспилотников на Дону

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
Таких показателей планируется достичь к 2030 году. В министерстве рассказали, что общее количество организаций достигнет 35 с охватом учеников до 800 человек.
«В данный момент для обучения операторов дронов определили шесть колледжей. В этом году начнется работа по созданию программ и технической подготовке», — уточнили в министерстве.
Отмечается, что пока запуск беспилотников в регионе запрещен, поэтому готовить специалистов можно будет после отмены соответствующего указа.
Ранее жителям Ростовской области рассказали, что делать в случае обнаружения дрона в небе. Материал на эту тему читайте по ссылке.