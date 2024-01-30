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Published Сегодня, 16:33

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Воздух Ростова и Новочеркасска сделают чище после 2025 года

Воздух Ростова и Новочеркасска сделают чище после 2025 года

30 января 2024, 16:33
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Воздух Ростова и Новочеркасска сделают чище после 2025 года
В Ростове и Новочеркасске воздух планируют сделать чище после продолжительных наблюдений, об этом сообщили в пресс-службе Минприроды Ростовской области.

Во вторник, 30 января, представители Минприроды Ростовской области объявили, что Ростов и Новочеркасск присоединились к федеральному проекту «Чистый город», в котором участвуют уже больше 40 крупных городов России. Сам проект направлен на то, чтобы улучшить состояние экологии в промышленных городах, с помощью снижения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

По словам представителей ведомства, с сентября 2023 года ВНИИ охраны окружающей среды собирает данные о выбросах на территории городов-участников проекта. Информацию будут собирать до 15 июля 2024 года, после чего данные лягут в основу разработки плана мероприятий по снижению выбросов. План необходимо утвердить до 15 октября 2025 года.

«Полученные результаты помогут выбрать правильный вектор при реализации мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух».– заявил глава Минприроды Михаил Фишкин.

Ранее эксперт рассказал, почему в Ростовской области оказалась одна из худших ситуаций с экологией.

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По словам представителей ведомства, с сентября 2023 года ВНИИ охраны окружающей среды собирает данные о выбросах на территории городов-участников проекта. Информацию будут собирать до 15 июля 2024 года, после чего данные лягут в основу разработки плана мероприятий по снижению выбросов. План необходимо утвердить до 15 октября 2025 года.

«Полученные результаты помогут выбрать правильный вектор при реализации мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух».– заявил глава Минприроды Михаил Фишкин.

Ранее эксперт рассказал, почему в Ростовской области оказалась одна из худших ситуаций с экологией.

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