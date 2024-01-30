Воздух Ростова и Новочеркасска сделают чище после 2025 года

Во вторник, 30 января, представители Минприроды Ростовской области объявили, что Ростов и Новочеркасск присоединились к федеральному проекту «Чистый город», в котором участвуют уже больше 40 крупных городов России. Сам проект направлен на то, чтобы улучшить состояние экологии в промышленных городах, с помощью снижения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.