Воздух Ростова и Новочеркасска сделают чище после 2025 года

Posted Сегодня, 16:33
Published Сегодня, 16:33
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
Во вторник, 30 января, представители Минприроды Ростовской области объявили, что Ростов и Новочеркасск присоединились к федеральному проекту «Чистый город», в котором участвуют уже больше 40 крупных городов России. Сам проект направлен на то, чтобы улучшить состояние экологии в промышленных городах, с помощью снижения объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
По словам представителей ведомства, с сентября 2023 года ВНИИ охраны окружающей среды собирает данные о выбросах на территории городов-участников проекта. Информацию будут собирать до 15 июля 2024 года, после чего данные лягут в основу разработки плана мероприятий по снижению выбросов. План необходимо утвердить до 15 октября 2025 года.
«Полученные результаты помогут выбрать правильный вектор при реализации мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух».– заявил глава Минприроды Михаил Фишкин.
По словам представителей ведомства, с сентября 2023 года ВНИИ охраны окружающей среды собирает данные о выбросах на территории городов-участников проекта. Информацию будут собирать до 15 июля 2024 года, после чего данные лягут в основу разработки плана мероприятий по снижению выбросов. План необходимо утвердить до 15 октября 2025 года.
«Полученные результаты помогут выбрать правильный вектор при реализации мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух».– заявил глава Минприроды Михаил Фишкин.