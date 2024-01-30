Врачей тюремной больницы в Ростовской области осудили за пытки заключенных

Ранее СМИ писали, что фигурантами стали сотрудники МОТБ №19 и осужденные, которые выполняли функции санитаров. Говорилось, что они привязывали людей к кроватям, не кормили и не лечили, а также избивали, а один из пациентов был привязан к кровати более 70 дней.