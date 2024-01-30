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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Фигурантов дела о пытках в тюремной больнице осудили в Ростовской области

Врачей тюремной больницы в Ростовской области осудили за пытки заключенных

30 января 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney
Фигурантов дела о пытках в тюремной больнице осудили в Ростовской области
В Ростове-на-Дону огласили приговор в отношении троих врачей по уголовному делу о пытках людей в тюремной больнице, решение огласили в Объединенной пресс-службе судов.

Ранее СМИ писали, что фигурантами стали сотрудники МОТБ №19 и осужденные, которые выполняли функции санитаров. Говорилось, что они привязывали людей к кроватям, не кормили и не лечили, а также избивали, а один из пациентов был привязан к кровати более 70 дней.

Теперь на скамье подсудимых оказались Александр Лях, который занимал пост замначальника учреждения, Дарья Позднякова — начальник психиатрического отделения и Анастасия Поторочина — психиатр.

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Ляха приговорили к 7,5 года заключения и его лишили звания полковника внутренней службы. Позднякова получила шесть лет колонии, она лишилась звания старшего лейтенанта внутренней службы.

Поторочину отправили в колонию на пять лет, ее также оставили без звания старшего лейтенанта внутренней службы».

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Суд#Тюремная больница#Происшествия#Пытки
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