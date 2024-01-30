Врачей тюремной больницы в Ростовской области осудили за пытки заключенных

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Ранее СМИ писали, что фигурантами стали сотрудники МОТБ №19 и осужденные, которые выполняли функции санитаров. Говорилось, что они привязывали людей к кроватям, не кормили и не лечили, а также избивали, а один из пациентов был привязан к кровати более 70 дней.
Теперь на скамье подсудимых оказались Александр Лях, который занимал пост замначальника учреждения, Дарья Позднякова — начальник психиатрического отделения и Анастасия Поторочина — психиатр.
Ляха приговорили к 7,5 года заключения и его лишили звания полковника внутренней службы. Позднякова получила шесть лет колонии, она лишилась звания старшего лейтенанта внутренней службы.
Поторочину отправили в колонию на пять лет, ее также оставили без звания старшего лейтенанта внутренней службы».