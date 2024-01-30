Все сайты с доменом RU прекратили работу в Ростовской области

Сбои в работе начали фиксировать около 18.30 мск, пока сайт окончательно не приостановили свою работу. Жители Ростовской области долгое время предполагали, что дело в сбоях работы линий связи или кибератаках, однако уже спустя час проблемы приобрели массовый характер.