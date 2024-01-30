Все сайты с доменом RU прекратили работу в Ростовской области

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Во вторник, 30 января, пользователи сервиса Downradar стали массово жаловаться на проблемы в работе сайтов «Яндекс», сотовых операторов, банков, портал объявлений о продаже, а также Wildberries, Ozon и десятков других сайтов с доменом RU.
Сбои в работе начали фиксировать около 18.30 мск, пока сайт окончательно не приостановили свою работу. Жители Ростовской области долгое время предполагали, что дело в сбоях работы линий связи или кибератаках, однако уже спустя час проблемы приобрели массовый характер.
«Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC», — пояснили представители Координационного центра доменов.
Сообщается, что работа сайтов будет восстановлена в ближайшие несколько часов. Уже сейчас от дончан поступают сообщения о возобновлении работы отдельных сайтов.