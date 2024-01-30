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Published Сегодня, 18:14

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Updated Сегодня, 18:16

Все сайты с доменом RU прекратили работу в Ростовской области

Все сайты с доменом RU прекратили работу в Ростовской области

30 января 2024, 18:14
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Все сайты с доменом RU прекратили работу в Ростовской области
В Ростовской области жители массово жалуются на сбои в работе самых популярных сайтов, в том числе «Яндекса» и российских банков, об этом сообщил портал ТАСС.

Во вторник, 30 января, пользователи сервиса Downradar стали массово жаловаться на проблемы в работе сайтов «Яндекс», сотовых операторов, банков, портал объявлений о продаже, а также Wildberries, Ozon и десятков других сайтов с доменом RU.

Часть Ростовской области осталась без интернета
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Сбои в работе начали фиксировать около 18.30 мск, пока сайт окончательно не приостановили свою работу. Жители Ростовской области долгое время предполагали, что дело в сбоях работы линий связи или кибератаках, однако уже спустя час проблемы приобрели массовый характер.

«Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC», — пояснили представители Координационного центра доменов.

Сообщается, что работа сайтов будет восстановлена в ближайшие несколько часов. Уже сейчас от дончан поступают сообщения о возобновлении работы отдельных сайтов.

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