Какой будет погода в Ростовской области в начале февраля

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Синоптики сообщили, что в четверг, 1 февраля, в Ростовской области ожидается облачная погода без сильных осадков. Ночью и утром в отдельных районах Ростовской области будут наблюдаться туман с изморозью и гололедицей, а также ветром скоростью до 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -8 градусов, днем воздух прогреется до +4 градусов.
В пятницу, 2 февраля, ночью сохранятся морозы до -4 градусов, днем воздух прогреется до +6 градусов. При этом дончан ожидают снег, мокрый снег, дожди и гололед с сильным ветром скоростью до 18 метров в секунду.
Согласно долгосрочному прогнозу, в первую декаду февраля температура воздуха будет колебаться от -2 до +8 градусов, при этом со 2 по 8 февраля в Ростовской области ожидаются проливные дожди, снегопад и мокрый снег.
Ранее стало известно, когда в Ростове начнется период дождей.