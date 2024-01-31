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Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Какой будет погода в Ростовской области в начале февраля

Какой будет погода в Ростовской области в начале февраля

31 января 2024, 08:17
Фото: rostovgazeta.ru
Какой будет погода в Ростовской области в начале февраля

Синоптики рассказали, какую погоду ждать в Ростовской области в феврале

В Ростовской области ожидаются дожди, снег и гололед в первую декаду февраля, об этом сообщили в пресс-службе Ростовского гидрометцентра.

Синоптики сообщили, что в четверг, 1 февраля, в Ростовской области ожидается облачная погода без сильных осадков. Ночью и утром в отдельных районах Ростовской области будут наблюдаться туман с изморозью и гололедицей, а также ветром скоростью до 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -8 градусов, днем воздух прогреется до +4 градусов.

В пятницу, 2 февраля, ночью сохранятся морозы до -4 градусов, днем воздух прогреется до +6 градусов. При этом дончан ожидают снег, мокрый снег, дожди и гололед с сильным ветром скоростью до 18 метров в секунду.

Стали известны даты дождливой погоды в Ростове в начале февраля
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Согласно долгосрочному прогнозу, в первую декаду февраля температура воздуха будет колебаться от -2 до +8 градусов, при этом со 2 по 8 февраля в Ростовской области ожидаются проливные дожди, снегопад и мокрый снег.

Ранее стало известно, когда в Ростове начнется период дождей.

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