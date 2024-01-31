Какой будет погода в Ростовской области в начале февраля

Синоптики сообщили, что в четверг, 1 февраля, в Ростовской области ожидается облачная погода без сильных осадков. Ночью и утром в отдельных районах Ростовской области будут наблюдаться туман с изморозью и гололедицей, а также ветром скоростью до 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -8 градусов, днем воздух прогреется до +4 градусов.