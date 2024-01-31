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Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Как их спасти? В обрушившемся доме на Нариманова в Ростове остались питомцы жильцов

Кошки и собаки остались в обрушившемся доме на Нариманова в Ростове

31 января 2024, 14:39
Фото: rostovgazeta.ru
Как их спасти? В обрушившемся доме на Нариманова в Ростове остались питомцы жильцов
Жильцы обрушившегося дома на Нариманова, 72/3 опасаются за жизнь кошек и собак, оставленных внутри здания, об этом они рассказали корреспонденту RostovGazeta.

31 января состоялось собрание жильцов аварийного дома на Нариманова, 72/3 с представителями властей и депутатами. Среди прочих проблем обсуждалась ситуация с оставленными внутри собаками и кошками. Питомцев не успели вынести из дома по разным причинам, и уже почти пять дней они остаются внутри.

Судьба животных неизвестна. Зайти внутрь жильцы не могут, это все еще может быть опасным из-за риска дальнейшего обрушения. Власти рассказали, что эксперты на этой неделе проведут обследование здание и вынесут вердикт, можно ли войти в него и забрать животных. Однако местные жители не без оснований полагают, что к тому времени питомцы погибнут.

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Также у многих жильцов внутри остались важные документы и ценности и даже верхняя одежда.Также у многих жильцов внутри остались важные документы и ценности и даже верхняя одежда.
Также у многих жильцов внутри остались важные документы и ценности и даже верхняя одежда.
Фото: rostovgazeta.ru

Также у многих жильцов внутри остались важные документы и ценности и даже верхняя одежда.

Ранее ростовский спасатель рассказал, что делать при обрушении дома.

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