Кошки и собаки остались в обрушившемся доме на Нариманова в Ростове

Судьба животных неизвестна. Зайти внутрь жильцы не могут, это все еще может быть опасным из-за риска дальнейшего обрушения. Власти рассказали, что эксперты на этой неделе проведут обследование здание и вынесут вердикт, можно ли войти в него и забрать животных. Однако местные жители не без оснований полагают, что к тому времени питомцы погибнут.