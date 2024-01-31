Кошки и собаки остались в обрушившемся доме на Нариманова в Ростове

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
31 января состоялось собрание жильцов аварийного дома на Нариманова, 72/3 с представителями властей и депутатами. Среди прочих проблем обсуждалась ситуация с оставленными внутри собаками и кошками. Питомцев не успели вынести из дома по разным причинам, и уже почти пять дней они остаются внутри.
Судьба животных неизвестна. Зайти внутрь жильцы не могут, это все еще может быть опасным из-за риска дальнейшего обрушения. Власти рассказали, что эксперты на этой неделе проведут обследование здание и вынесут вердикт, можно ли войти в него и забрать животных. Однако местные жители не без оснований полагают, что к тому времени питомцы погибнут.
Также у многих жильцов внутри остались важные документы и ценности и даже верхняя одежда.
Ранее ростовский спасатель рассказал, что делать при обрушении дома.