Лучшие врачи региона помогут донскому парламенту в решении вопросов здравоохранения

— Перед донским парламентом стоит важная задача по развитию системы здравоохранения. Сегодня мы должны сформулировать варианты решения проблем не только для областного уровня, но и для федерального. Именно об этом мы договорились с нашими сенаторами, депутатами Госдумы и предложили комплексные решения проблем в развитии здравоохранения, — подвел итог заседания Александр Ищенко.