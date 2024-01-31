Лучшие врачи региона помогут донскому парламенту в решении вопросов здравоохранения

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
Совет сформирован для выполнения наказов избирателей и решения обозначенных проблем в развитии регионального здравоохранения.
Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко (фракция «Единая Россия») отметил, что в экспертно-консультативный Совет вошли самые лучшие, самые талантливые, самые эффективные врачи и руководители медицинских учреждений различных уровней.
— Нам важно видеть всю цепочку проблем, с которыми сталкивается каждый уровень здравоохранения. Ведь не всегда дело упирается в финансирование. Некоторые из проблем требуют комплексного, отраслевого и междисциплинарного подходов. А порой и правовых решений, — пояснил Александр Ищенко.
В состав Совета вошли 13 экспертов. Заседания было решено проводить раз в полугодие. При необходимости экспертно-консультативный Совет будет созываться чаще. Председатель подкомитета по здравоохранению депутат Законодательного собрания Ростовской области Дмитрий Сизякин (фракция «Единая Россия») подчеркнул, что эксперты, которые вошли в Совет не понаслышке знают все проблемы здравоохранения нашего региона.
— Совместная работа позволит на законодательном уровне формировать те предложения, которые очень важны для всей сферы здравоохранения области, — добавил Дмитрий Сизякин.
На первом заседании поднимался ряд вопросов. Одна их часть касалась целевого обучения среднего медицинского персонала, другая — мер поддержки для медиков. Собравшиеся также затронули темы лекарственного обеспечения фельдшерско-акушерских пунктов и кадрового обеспечения.
По словам Александра Ищенко, дефицит медицинских кадров — задача, которая требует нетривиальных решений и необычных механизмов стимулирования, для привлечения новых специалистов в эту сферу. Поэтому нам нужен совет профессионалов — тех людей, которые трудятся в этой отрасли десятки лет.
— Перед донским парламентом стоит важная задача по развитию системы здравоохранения. Сегодня мы должны сформулировать варианты решения проблем не только для областного уровня, но и для федерального. Именно об этом мы договорились с нашими сенаторами, депутатами Госдумы и предложили комплексные решения проблем в развитии здравоохранения, — подвел итог заседания Александр Ищенко.