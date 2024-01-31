Масштабная реконструкция пройдет на М-4 «Дон» в Ростовской области в 2024 году

По словам представителей компании, последний раз участок реконструкции ремонтировали в 2008 году. Однако с тех пор нагрузка на трассу М-4 «Дон» в разы выросла, только за 2023 год по трассе проезжали около шести миллионов грузовиков, а также более 18,7 миллиона автомобилей. Из-за постоянных перегрузок и перепадов температур на М-4 образуются сотни ям, которые также необходимо отремонтировать. В компании объявили, что в течение года планируют отремонтировать 34 километра трассы в Ростовской области.