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Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Масштабная реконструкция пройдет на М-4 «Дон» в Ростовской области в 2024 году

Масштабная реконструкция пройдет на М-4 «Дон» в Ростовской области в 2024 году

31 января 2024, 11:06
Фото: Государственная компания «Автодор»
Масштабная реконструкция пройдет на М-4 «Дон» в Ростовской области в 2024 году
В Ростовской области планируют провести масштабный ремонт участков М-4 «Дон», об этом сообщили в госкомпании «Автодор».

Представители компании рассказали, что в 2024 году в Ростовской области начнут подготовку площадок для реконструкции трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Первым участком, где пройдет реконструкция, станет дорога с 933-го по 1024-й километры. На втором этапе ремонт пройдет в границах 952-го и 991-го километров М-4.

По словам представителей компании, Главное управление Госэкспертизы уже одобрило проект реконструкции трассы, теперь «Автодор» ищет деньги для начала работ.

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В рамках реконструкции дорожники построят временные объезды, разберут старые дорожные сооружения, переустроят инженерные коммуникации. Ремонта, по оценкам компании, должно хватить на следующие 20 лет эксплуатации.

По словам представителей компании, последний раз участок реконструкции ремонтировали в 2008 году. Однако с тех пор нагрузка на трассу М-4 «Дон» в разы выросла, только за 2023 год по трассе проезжали около шести миллионов грузовиков, а также более 18,7 миллиона автомобилей. Из-за постоянных перегрузок и перепадов температур на М-4 образуются сотни ям, которые также необходимо отремонтировать. В компании объявили, что в течение года планируют отремонтировать 34 километра трассы в Ростовской области.

Ранее стало известно, что в Ростовской области появится новый платный участок М-4 «Дон» от 777-го до 933-го километра.

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