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Мобилизованный житель Ростовской области дважды сбегал от службы «ради семьи»

Мобилизованный житель Ростовской области дважды сбегал от службы «ради семьи»

31 января 2024, 17:13
Фото: Изображение Midjourney
Мобилизованный житель Ростовской области дважды сбегал от службы «ради семьи»
Жителя Ростовской области осудят за дезертирство покушении на побег из-под стражи и сопротивлении сотруднику военной полиции, пишет «Ъ».

В Ростове начали судить мобилизованного 36-летнего жителя Мартыновского района Эльдара Юмагулова. Дело рассматривает гарнизонный военный суд.

Против Юмагулова выдвинули сразу несколько статей обвинения, среди них самовольное оставление военной части, дезертирство, покушение на побег из-под стражи и сопротивление сотруднику полиции.

Дело в том, что обвиняемый через несколько недель после мобилизации подписал контракт и отправился в часть в Ростове-на-Дону. Оттуда он сбежал домой. Затем его вернули к месту службы.

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На этом история не закончилась. Юмагулов снова сбежал, мотивировав свой поступок желанием проводить время с семьей. После повторного задержания он снова хотел сбежать и напал на сотрудника полиции.

Свою вину Юмагулов признал, однако от дачи показаний на суде отказался.

Ранее в Новочеркасске осудили мобилизованного, пытавшегося за взятку не попасть в зону СВО. Он хотел остаться в военной части, но не уезжать на фронт. Размер взятки составил 40 тысяч рублей. Деньги он хотел отдать жене человека, ранее руководившего штурмовой группой. Однако был задержан.

Напомним, депутат Госдумы рассказал, будет ли всеобщая мобилизация в Ростовской области.

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