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Published Сегодня, 05:58

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Updated Сегодня, 06:00

Морозы обещают в последний день января в Ростовской области

Морозы обещают в последний день января в Ростовской области

31 января 2024, 05:58
Фото: 1MI
В Ростовской области в среду, 31 января, будет складываться холодная и облачная погода, сообщили синоптики.

По информации метеорологов, утром в Ростове ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха будет около минус трех градусов.

В течение дня ожидается переменная облачность, а температура поднимется до плюс одного градуса.

К вечеру стоит ждать небольшой мороз до минус одного градуса. Скорость ветра на протяжении всего дня составит около трех метров в секунду.

Такие же погодные условия будут и на следующий день.

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В пятницу, 2 февраля, ожидается снег и дождь, а ночью останутся заморозки. В субботу погода станет теплее до +2 градусов, но ветер будет еще сильнее. Осадков уже не предвидится.

В воскресенье начнется дождливая погода, которая продлится два дня. К понедельнику температура поднимется до +5 градусов. Во вторник вернется облачная погода, но воздух прогреется до +7 градусов.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
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