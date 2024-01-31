Морозы обещают в последний день января в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
По информации метеорологов, утром в Ростове ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха будет около минус трех градусов.
В течение дня ожидается переменная облачность, а температура поднимется до плюс одного градуса.
К вечеру стоит ждать небольшой мороз до минус одного градуса. Скорость ветра на протяжении всего дня составит около трех метров в секунду.
Такие же погодные условия будут и на следующий день.
В пятницу, 2 февраля, ожидается снег и дождь, а ночью останутся заморозки. В субботу погода станет теплее до +2 градусов, но ветер будет еще сильнее. Осадков уже не предвидится.
В воскресенье начнется дождливая погода, которая продлится два дня. К понедельнику температура поднимется до +5 градусов. Во вторник вернется облачная погода, но воздух прогреется до +7 градусов.