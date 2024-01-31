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Мощный радиационный шторм обрушится на Ростовскую область в конце января

Мощный радиационный шторм обрушится на Ростовскую область

31 января 2024, 08:48
Фото: 32.mchs.gov.ru
Мощный радиационный шторм обрушится на Ростовскую область в конце января
В Ростовской области ожидается мощный радиационный шторм, об этом сообщили донские СМИ.

Портал Donday со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии рассказал, что в ближайшие дни в Ростовской области ожидается мощный радиационный шторм.

По словам астрономов, только за сутки с 29 по 30 января на Солнце зафиксировали 13 вспышек, самая мощная из них произошла 29 января ранним утром, ее класс Х, а сила достигла M6.8 балла. Ученые рассказали, что сейчас солнечная активность достигла оранжевого уровня — примерно 6,5 из 10 возможных баллов.

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Специалисты объяснили, что метеозависимые люди могут чувствовать недомогание, также возможны обострение проблем с сосудами и сердцем, головные боли и головокружение. Кроме того, магнитная буря может вывести из строя навигационные приборы и спутники.

Напомним, ранее в Ростовской области увидели одну из самых красивых природных аномалий.

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