Мощный радиационный шторм обрушится на Ростовскую область

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
Портал Donday со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии рассказал, что в ближайшие дни в Ростовской области ожидается мощный радиационный шторм.
По словам астрономов, только за сутки с 29 по 30 января на Солнце зафиксировали 13 вспышек, самая мощная из них произошла 29 января ранним утром, ее класс Х, а сила достигла M6.8 балла. Ученые рассказали, что сейчас солнечная активность достигла оранжевого уровня — примерно 6,5 из 10 возможных баллов.
Специалисты объяснили, что метеозависимые люди могут чувствовать недомогание, также возможны обострение проблем с сосудами и сердцем, головные боли и головокружение. Кроме того, магнитная буря может вывести из строя навигационные приборы и спутники.
Напомним, ранее в Ростовской области увидели одну из самых красивых природных аномалий.