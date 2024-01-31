Мощный радиационный шторм обрушится на Ростовскую область

По словам астрономов, только за сутки с 29 по 30 января на Солнце зафиксировали 13 вспышек, самая мощная из них произошла 29 января ранним утром, ее класс Х, а сила достигла M6.8 балла. Ученые рассказали, что сейчас солнечная активность достигла оранжевого уровня — примерно 6,5 из 10 возможных баллов.