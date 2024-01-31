На реставрацию Нахичеванского театра в Ростове потратят 31,4 миллиона рублей

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
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Updated Сегодня, 08:12
Во вторник, 30 января, МАУК «Ростовский-на-Дону академический молодежный театр» опубликовал аукцион для поиска подрядчика, который возьмет на себя исполнение контракта по реставрации и капитальному ремонту объекта культурного наследия федерального значения. Речь идет о здании Нахичеванского городского театра, которое находится на площади Свободы, 3. Здание построили в 1899 году, однако сам театр основали в 1930 году.
Согласно данным закупки, организатор аукциона ищет подрядчика, который сможет выполнить строительно-монтажные работы и отремонтировать кровлю театра. Максимальная стоимость контракта составила 31,42 миллиона рублей. Заявки на участие в закупке будут принимать до 15 февраля, итоги аукциона объявят 19 февраля,
Ранее стало известно, сколько средств потратят на ремонт театров в Ростове.