На реставрацию Нахичеванского театра в Ростове потратят 31,4 миллиона рублей

Во вторник, 30 января, МАУК «Ростовский-на-Дону академический молодежный театр» опубликовал аукцион для поиска подрядчика, который возьмет на себя исполнение контракта по реставрации и капитальному ремонту объекта культурного наследия федерального значения. Речь идет о здании Нахичеванского городского театра, которое находится на площади Свободы, 3. Здание построили в 1899 году, однако сам театр основали в 1930 году.