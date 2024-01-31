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Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Названы УК в Ростове, задолжавшие миллионы за тепло и горячую воду

Названы УК в Ростове, задолжавшие миллионы за тепло и горячую воду

31 января 2024, 14:09
Фото: 1MI
Названы УК в Ростове, задолжавшие миллионы за тепло и горячую воду
Долги ростовчан за отопление и горячую воду продолжают расти, пожаловались в «Ростовских тепловых сетях».

«Ростовские тепловые сети» сетуют, что на ремонт оборудования и подготовку к отопительному сезону вынуждены тратить все больше денег. Их они получают в том числе от оплаты населением своих услуг. Однако долги за горячую воду и тепло только растут. А потому сама организация вынуждена занимать средства, чтобы покрыть траты на обновление оборудования.

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«Самыми злостными неплательщиками являются управляющие организации и население, которые требуют от ресурсоснабжающей организации безукоризненного исполнения своих обязательств, при этом забывают об обязанности вовремя оплачивать поставленные ресурсы», — обращают внимание «Ростовские тепловые сети».

Там заявили, что самые большие долги накопили ООО «Группа Компаний Основа-Тектоника» (7, 8 миллиона рублей), ООО Управляющая организация «РостовГарант» (7 миллионов рублей), ООО «Тектоника» (6,5 миллиона рублей), а также ТСЖ «Комфорт» (5,9 миллиона рублей) и ТСЖ «Статус» (3,3 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что жители дома на Тракторной в Ростове замерзают каждую зиму.

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