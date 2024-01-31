Названы УК в Ростове, задолжавшие миллионы за тепло и горячую воду

«Ростовские тепловые сети» сетуют, что на ремонт оборудования и подготовку к отопительному сезону вынуждены тратить все больше денег. Их они получают в том числе от оплаты населением своих услуг. Однако долги за горячую воду и тепло только растут. А потому сама организация вынуждена занимать средства, чтобы покрыть траты на обновление оборудования.