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Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

В Ростове полиция проверит мужчину, который угрожал соседям с детьми

Неадекватный сосед в Ростове устроил кошмарную жизнь семье с детьми

31 января 2024, 07:20
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове полиция проверит мужчину, который угрожал соседям с детьми
В Ростове полицейские проведут проверку мужчины, который угрожал семье с двумя детьми, об этом сообщили в пресс-службе полиции Ростовской области.

Напомним, на днях СМИ сообщили о буйном соседе, который пугал семью с детьми, угрожая им насилием и даже оружием.

В ответ на запрос журналистов, представители МВД ответили, что отдел полиции №7 Ростова получил сигнал от местного жителя, который заявил о повреждении его личных камер видеонаблюдения.

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В итоге оперативного розыска полицейских задержали 43-летнего соседа потерпевшего. В отношении мужчины возбудили уголовное дело об умышленном повреждении или уничтожении имущества.

Кроме того, полиция получила еще одно заявление от ростовчанки, пострадавшей от рук подозреваемого. По словам женщины, фигурант дела угрожал ей самой и ее близким.

Сейчас полицейские собрали материал проверки и передали его в надзорный орган.

Ранее стало известно, что в Ростове будут судить бывших сотрудников полиции, подозреваемых в вымогательстве.

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