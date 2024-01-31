«Новые волки»: охотник рассказал о неожиданных угрозах для Ростовской области

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Откуда идут волки, из-за чего возникают опасения у охотоведов, и почему на решение вопроса остается всего лишь одна неделя, рассказал в беседе с корреспондентом RostovGazeta охотник, не пожелавший публиковать свое имя.
— Волки всегда обитали в фауне Ростовской области, их численность контролировали. Что не так сегодня?
— Замечать волка стали пару недель назад. Но тогда их не было много — пара-две, не больше. Сегодня ситуация изменилась. Волков замечают много где. И их число нарастает, как снежный ком. Только представьте. Животновод в хуторе Красная Заря Боковского района выращивал быка на племя, поэтому знал его точный вес — 800 килограммов. Несколько дней назад к нему в подворье в загон залез волк и стал гонять племенного быка. Тот проломил баз [заграждение — прим. редакции], выскочил на улицу. А там быка уже ждала стая волков. Растерзали они его, съели целиком — один каркас остался. Другая история произошла в Верхнедонском районе. У местного фермера поодаль над базом, метров в двухстах от двора, были сложены рулоны сена. Вышел он утром из дома управляться и видит — прямо под рулонами сена поднимаются девять голов — проснулись. Первой мыслью он подумал, что собаки. Оказалось — волки. Спали они прямо под рулонами.
— То есть эти «новые» волки не боятся ничего?
— Это странные волки. Я разговаривал с коллегами из Воронежской области, которая граничит с севером донского края. Они обратили внимание на неадекватное поведение животных. Волк выходит на дорогу, видит, что едет машина, и стоит — не боится ничего. А такого быть не должно. Эти волки похожи на больных. Возможно, заражены чумой или бешенством. Ребята из соседнего региона отдали биоматериал на исследование. Но результата пока нет. Посмотрим, что покажет. Там подняли шайку из 17 голов. Восемь удалось ликвидировать, а девять пошли к нам.
— Откуда взялись эти волки?
— Именно в Ростовскую область они идут с Воронежской и Волгоградской областей. Но охотоведы подозревают, что эти волки с Украины. Могут нападать на людей — они не боятся ничего. Сейчас у них идет гон. Волк расселяется на кормовую базу. Есть она — волк заходит. А когда не видит препятствий, идет дальше, осваивая пустые места. У нас жила тут пара — два волка. У них был определенный ареал обитания — 40 квадратных километров. Но когда приходит шайка из 8-9 голов, они смещают пару, выдавливают. Даже могут убить, если сойдутся в драке за территорию. Все потому, что на севере Ростовской области есть копытная и кормовая база. Самая легкая добыча для волков — это овцы и домашний скот. Также легкой добычей является косуля и дикий кабан. Косулю волк вообще ловит элементарно. Поэтому, если сейчас не предпринять мер по контролю волков, к весне с копытными на Дону станет худо.
— Если у волка колоссальный ареал обитания на десятки километров, как их обнаружить?
— Пока собираем информацию. Сейчас у волков идет гон. В это время они ходят парами или стаей. Например, вчера вечером ехал парень из Миллерово. Между хутором Поповка Кашарского района и Каменкой видел две головы волков — скорее всего, пара. Волки взрослые, перескочили асфальт. Недавно ребята охотились на границе Боковского района в хуторе Чирский — подняли в посадке молодого волка. Попытались Нивой гнать его по полю, но машина не идет, садится. Пригнали его к нам. Собираюсь туда вабить [ваба — монок для подманивая волка, прим. редакции] и смотреть через тепловизор, чтобы было понимание, где разместились волки.
— То есть, сегодня ситуация под контролем и не вызывает опасений?
— Охотоведы начнут с Миллеровского и Тарасовского района. Отработав, приедут в Чертковский и Верхнедонской. Охота идет на снегоходах. Снега на севере области пока много, насыпало хорошо. Но надо спешить. Уже через неделю ожидается потепление. Снегоходы станут неуместны, а машины вязнут в полях. Поэтому если сейчас упустить момент и не выбрать волка, пока лежит снег, то к весне Ростовская область может получить очень интересную картину. Но потихоньку охота идет. Катастрофы пока нет. Несколько дней назад охотники из села Михайлово-Александровки ликвидировали громадную волчицу весом 76 килограммов.
Ранее, со ссылкой на слова зоолога, RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области стало много волков.