«Новые волки»: охотник рассказал о неожиданных угрозах для Ростовской области

— Именно в Ростовскую область они идут с Воронежской и Волгоградской областей. Но охотоведы подозревают, что эти волки с Украины. Могут нападать на людей — они не боятся ничего. Сейчас у них идет гон. Волк расселяется на кормовую базу. Есть она — волк заходит. А когда не видит препятствий, идет дальше, осваивая пустые места. У нас жила тут пара — два волка. У них был определенный ареал обитания — 40 квадратных километров. Но когда приходит шайка из 8-9 голов, они смещают пару, выдавливают. Даже могут убить, если сойдутся в драке за территорию. Все потому, что на севере Ростовской области есть копытная и кормовая база. Самая легкая добыча для волков — это овцы и домашний скот. Также легкой добычей является косуля и дикий кабан. Косулю волк вообще ловит элементарно. Поэтому, если сейчас не предпринять мер по контролю волков, к весне с копытными на Дону станет худо.