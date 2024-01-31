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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Огромная пробка на 17 км снова парализовала движение на трассе М-4 «Дон»

Огромная пробка на 17 км снова парализовала движение на трассе М-4 «Дон»

31 января 2024, 12:04
Фото: donland.ru
Огромная пробка на 17 км снова парализовала движение на трассе М-4 «Дон»
В Ростовской области из-за ремонтных работ на трассе М-4 «Дон» появилась большая пробка, сообщили в региональном УГИБДД.

В данный момент движение затруднено на трассе с 995 по 1007 километры, этот участок дороги проходит по Красносулинскому и Октябрьскому районам.

«Водителей попросили объезжать этот отрезок автодороги через Новошахтинск или Шахты», — уточнили в управлении.

Согласно данным онлайн-карт, затор увеличился до 17 километров, сейчас поток автомобилей практически не двигается. Далее в сторону Ростова движение полностью свободно.

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Согласно данным онлайн-карт, затор увеличился до 17 километров, сейчас поток автомобилей практически не двигается.Согласно данным онлайн-карт, затор увеличился до 17 километров, сейчас поток автомобилей практически не двигается.
Согласно данным онлайн-карт, затор увеличился до 17 километров, сейчас поток автомобилей практически не двигается.
Фото: Яндекс.Карты

Добавим, что в этом районе на трассе в последнее время довольно часто появляются заторы, заставляя водителей тратить время.

Ранее стало известно, что водители автобусов массово увольняются из-за ям на дорогах в Ростове-на-Дону.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Дорога#Пробка#Происшествия
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