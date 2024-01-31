Огромная пробка на 17 км снова парализовала движение на трассе М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В данный момент движение затруднено на трассе с 995 по 1007 километры, этот участок дороги проходит по Красносулинскому и Октябрьскому районам.
«Водителей попросили объезжать этот отрезок автодороги через Новошахтинск или Шахты», — уточнили в управлении.
Согласно данным онлайн-карт, затор увеличился до 17 километров, сейчас поток автомобилей практически не двигается. Далее в сторону Ростова движение полностью свободно.
Добавим, что в этом районе на трассе в последнее время довольно часто появляются заторы, заставляя водителей тратить время.
Ранее стало известно, что водители автобусов массово увольняются из-за ям на дорогах в Ростове-на-Дону.