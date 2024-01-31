Прокуратура проверяет ЧОПы в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Сотрудники прокуратуры выявили нарушения в работе ЧОП «Герат-Дон-2». Выяснилось, что сотрудникам там задерживают зарплаты. Также надзорному ведомству не понравилось, что один из работников трудился в ЧОП без оформления трудовых отношений.
Прокуратура внесла представление к руководству организации, которое находится на рассмотрении. Возбуждено дело об административном правонарушении. За устранением проблем в работе организации проследят прокуратура и инспекция труда.
Будет ли надзорное ведомство проверять другие ЧОП города, не уточняется.
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