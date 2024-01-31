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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Прокуратура занялась проверкой ЧОП в Ростове-на-Дону

Прокуратура проверяет ЧОПы в Ростове-на-Дону

31 января 2024, 13:05
Фото: 1MI
Прокуратура занялась проверкой ЧОП в Ростове-на-Дону
Транспортная прокуратура в Ростове проверила на соблюдение трудового законодательства ЧОП «Герат-Дон-2», сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники прокуратуры выявили нарушения в работе ЧОП «Герат-Дон-2». Выяснилось, что сотрудникам там задерживают зарплаты. Также надзорному ведомству не понравилось, что один из работников трудился в ЧОП без оформления трудовых отношений.

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Прокуратура внесла представление к руководству организации, которое находится на рассмотрении. Возбуждено дело об административном правонарушении. За устранением проблем в работе организации проследят прокуратура и инспекция труда.

Будет ли надзорное ведомство проверять другие ЧОП города, не уточняется.

Ранее RostovGazeta рассказала, как обеспечивается охрана в школах Ростовской области.

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