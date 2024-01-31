Прокуратура проверяет ЧОПы в Ростове-на-Дону

Сотрудники прокуратуры выявили нарушения в работе ЧОП «Герат-Дон-2». Выяснилось, что сотрудникам там задерживают зарплаты. Также надзорному ведомству не понравилось, что один из работников трудился в ЧОП без оформления трудовых отношений.