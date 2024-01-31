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Ростовский ученый предупредил о катастрофе из-за медуз в Азовском море

Ростовский ученый предупредил о «медузной катастрофе» в Азовском море

31 января 2024, 17:32
Фото: pxhere.com
Ростовский ученый предупредил о катастрофе из-за медуз в Азовском море
Туризм и рыболовство могут пострадать в Ростовской области из-за засилья медуз в Азовском море, рассказал Donnews доцент кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Сергей Дудкин.

Из-за осолонения Азовского моря в нем кратно выросло число медуз. Ситуация усугубляется последние четыре года. Ученый Сергей Дудкин предупредил о настоящей «медузной катастрофе».

По его словам, из-за засилья медуз туристы реже приезжают на побережье Азовского моря.

«В прошлом году люди часто отказывались от отдыха, потому что не было возможности даже зайти в воду», — говорит Дудкин.

Он продолжает — отток туристов приведет к убыткам бизнеса.

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Решить задачу он предлагает увеличением пресноводного потока в Азовское море. Однако не из Дона, а из Днепра. Ученые обращали внимание, что осолонение Азовского моря связано как раз с падением полноводности Дона — из реки в море попадает все меньше пресной воды.

Ранее в Азовском море нашли огромных медуз весом до 10 килограммов.

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