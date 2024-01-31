Ростовский ученый предупредил о «медузной катастрофе» в Азовском море

Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Из-за осолонения Азовского моря в нем кратно выросло число медуз. Ситуация усугубляется последние четыре года. Ученый Сергей Дудкин предупредил о настоящей «медузной катастрофе».
По его словам, из-за засилья медуз туристы реже приезжают на побережье Азовского моря.
«В прошлом году люди часто отказывались от отдыха, потому что не было возможности даже зайти в воду», — говорит Дудкин.
Он продолжает — отток туристов приведет к убыткам бизнеса.
Решить задачу он предлагает увеличением пресноводного потока в Азовское море. Однако не из Дона, а из Днепра. Ученые обращали внимание, что осолонение Азовского моря связано как раз с падением полноводности Дона — из реки в море попадает все меньше пресной воды.
Ранее в Азовском море нашли огромных медуз весом до 10 килограммов.