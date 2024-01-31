Ростовский ученый предупредил о «медузной катастрофе» в Азовском море

Решить задачу он предлагает увеличением пресноводного потока в Азовское море. Однако не из Дона, а из Днепра. Ученые обращали внимание, что осолонение Азовского моря связано как раз с падением полноводности Дона — из реки в море попадает все меньше пресной воды.