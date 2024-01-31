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Скончался бывший музыкант «Машины времени» из Ростова-на-Дону

Скончался бывший музыкант «Машины времени» из Ростова-на-Дону

31 января 2024, 06:47
Фото: Pxhere
Скончался бывший музыкант «Машины времени» из Ростова-на-Дону
Ушел из жизни музыкант из Ростова Юрий Ильченко, который ранее был частью коллектива «Машины времени», о смерти артиста сообщили в группе «Мифы».

Причина смерти музыканта на данный момент не раскрывается. Согласно открытым данным, Ильченко родился в Ростове в 1951 году.

Музыкант был участником нескольких групп в различные времена, в том числе «Мифы» и «Машина времени». За свою жизнь он также успел написать книгу.

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Кроме того, Ильченко участвовал в создании рок-журнала.

Ранее скончался генерал Геннадий Бахарев. Он был первым руководителем управления по делам ГО и ЧС донского региона.

До этого стало известно, что на каждого родившегося в области младенца приходится 1,6 умерших.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Происшествия
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