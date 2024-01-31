Скончался бывший музыкант «Машины времени» из Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Причина смерти музыканта на данный момент не раскрывается. Согласно открытым данным, Ильченко родился в Ростове в 1951 году.
Музыкант был участником нескольких групп в различные времена, в том числе «Мифы» и «Машина времени». За свою жизнь он также успел написать книгу.
Кроме того, Ильченко участвовал в создании рок-журнала.
Ранее скончался генерал Геннадий Бахарев. Он был первым руководителем управления по делам ГО и ЧС донского региона.
До этого стало известно, что на каждого родившегося в области младенца приходится 1,6 умерших.