Игроки ФК «Ростов» подешевели на 10 миллионов евро в 2023 году

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Аналитики составили рейтинг самых дорогих футбольных клубов юга России. Первая строчка в нем отошла ФК «Краснодар». Игроки команды оцениваются в чуть более чем 101 миллион евро.
ФК «Ростов» занял в рейтинге второе место. Состав клуба оценили в 43 миллиона евро. При этом за год общая стоимость игроков упала почти на 10 миллионов евро, в по итогам 2022 года этот показатель достигал 52,5 миллиона евро.
Замкнул тройку лидеров футбольный клуб «Сочи» с общей стоимостью игроков в 22,6 миллиона евро.
Самым дорогим игроков «Ростова» стал полузащитник Данил Глебов. Его оценили в восемь миллионов евро.
Напомним, ранее в ФК «Ростов» перешел бразильский нападающий Роналдо Сезара Соарес дос Сантос.
До этого тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал, пьют ли пиво игроки.