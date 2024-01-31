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Posted Сегодня, 15:59

Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

Состав футбольного клуба «Ростов» оценивается в чуть более чем 40 миллионов евро

Игроки ФК «Ростов» подешевели на 10 миллионов евро в 2023 году

31 января 2024, 15:59
Фото: 1MI
Состав футбольного клуба «Ростов» оценивается в чуть более чем 40 миллионов евро

Игроков ФК «Ростов» оценили в 43 миллиона евро

Состав футбольного клуба «Ростов» оценивается в чуть более чем 40 миллионов евро, сообщают аналитики портала Transfer Markt.

Аналитики составили рейтинг самых дорогих футбольных клубов юга России. Первая строчка в нем отошла ФК «Краснодар». Игроки команды оцениваются в чуть более чем 101 миллион евро.

ФК «Ростов» занял в рейтинге второе место. Состав клуба оценили в 43 миллиона евро. При этом за год общая стоимость игроков упала почти на 10 миллионов евро, в по итогам 2022 года этот показатель достигал 52,5 миллиона евро.

Замкнул тройку лидеров футбольный клуб «Сочи» с общей стоимостью игроков в 22,6 миллиона евро.

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Самым дорогим игроков «Ростова» стал полузащитник Данил Глебов. Его оценили в восемь миллионов евро.

Напомним, ранее в ФК «Ростов» перешел бразильский нападающий Роналдо Сезара Соарес дос Сантос.

До этого тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин рассказал, пьют ли пиво игроки.

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