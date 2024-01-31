Игроки ФК «Ростов» подешевели на 10 миллионов евро в 2023 году

ФК «Ростов» занял в рейтинге второе место. Состав клуба оценили в 43 миллиона евро. При этом за год общая стоимость игроков упала почти на 10 миллионов евро, в по итогам 2022 года этот показатель достигал 52,5 миллиона евро.