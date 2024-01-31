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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:27

Ростовский спасатель призвал ростовчан отказаться от использования лифтов

Спасатель призвал жителей Ростова-на-Дону массово отказаться от лифтов

31 января 2024, 08:25
Фото: 37.mchs.gov.ru
Ростовский спасатель призвал ростовчан отказаться от использования лифтов

Спасатель Белков призвал ростовчан массово отказаться от использования лифтов

К 2025 году каждый пятый лифт в стране необходимо будет заменить, об этом сообщает «Коммерсантъ». Спасатель из Ростова-на-Дону Артем Белков рекомендовал жителям многоэтажек в городе выяснить, когда истекает срок эксплуатации их лифтов.

В 2024 году по всей России функционирует около 550 тысяч лифтов. Однако уже через год срок эксплуатации более чем 100 тысяч из них истечет. 45 тысяч подъемников от этого числа не планируют заменять в 2025 году в рамках капремонта.

Ростовский спасатель Артем Белков посоветовал ростовчанам обратиться в свои управляющие компании и уточнить, когда истекает срок эксплуатации у их лифтов. По нормативам он не должен превышать 25 лет.

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«Если срок эксплуатации истек, а лифт по-прежнему работает, лучше перестаньте им пользоваться и соседям посоветуйте сделать так же. На лифтах, которые часто ломаются, или издают странные звуки тоже не стоит ездить. Лучше перетерпеть подъем по лестнице и дождаться починки, чем оказаться пострадавшим из-за лифта», — предупреждает эксперт.

«Лучше перетерпеть подъем по лестнице и дождаться починки, чем оказаться пострадавшим из-за лифта», — предупреждает эксперт.«Лучше перетерпеть подъем по лестнице и дождаться починки, чем оказаться пострадавшим из-за лифта», — предупреждает эксперт.
«Лучше перетерпеть подъем по лестнице и дождаться починки, чем оказаться пострадавшим из-за лифта», — предупреждает эксперт.
Фото: Gauthier DELECROIX — 郭天/cc by 2.0/flickr.com

Спасатель рассказывает, что эксплуатация неисправного лифта может привести к обрыву тросов, провалам кабины в шахту, возгораниям, ударам током.

«Выжить в падающем лифте практически невозможно. В самом лучшем случае человек останется инвалидом, получит серьезные травмы опорно-двигательного аппарата. Если в кабине лифта произойдет возгорание, выбраться из него без посторонней помощи тоже практически невозможно. В этом случае при выгорании кислорода есть риск погибнуть от удушья», — объясняет эксперт.

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#Общество#Город#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Лифт
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