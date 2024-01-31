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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Стало известно, какая будет погода весной в Ростовской области

Стало известно, какая будет погода весной в Ростовской области

31 января 2024, 13:24
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, какая будет погода весной в Ростовской области
В Ростовской области, согласно предварительным прогнозам, весной будет складываться теплая погода с большим количеством дождей, следует из сервиса «Яндекс Погода».

Какая будет погода в марте

В первый месяц весны прогнозируют 14 дней с осадками и столько же облачных. В остальные три дня должно выглянуть солнце.

Согласно предварительным прогнозам, 1 марта регион будет заливать дождями, а температура составит +4 градуса, после чего наступит облачная погода. Она продлится три дня, а температура в это время поднимется до +5 градусов.

Однако в дальнейшем при выходе на улицу придется брать с собой зонт, так как на область снова обрушатся дожди. Они не прекратятся в течение трех дней, но температура воздуха в эти периоды не изменится.

С 8 по 13 марта осадков не будет, но и солнечной погоды ждать не стоит. А столбики термометров покажут +7 градусов.

После этого на три дня вернутся дожди, а далее на один день выглянет солнце, но при этом похолодает до +4 градусов.

К 23 числу температура поднимется до +10 градусов, но погода будет переменчивой. Иногда пройдут дожди, после чего выглянет солнце.

С 25 по 28 марта в регионе придется дождливая погода, а средняя температура составит +6 градусов. На следующий день выглянет солнце и потеплеет до +9 градусов.

В конце марта снова окажется дождливо, а воздух прогреется до +11 градусов.

В конце марта снова окажется дождливо, а воздух прогреется до +11 градусов.В конце марта снова окажется дождливо, а воздух прогреется до +11 градусов.
В конце марта снова окажется дождливо, а воздух прогреется до +11 градусов.
Фото: rostovgazeta.ru

Прогноз погоды на апрель в Ростове

В апреле в Ростовской области погода станет намного теплее, хотя в начале месяца на регион обрушатся дожди. Они прекратятся 4 числа и потеплеет до +12 градусов.

К выходным, 6 и 7 числа, температура поднимется до +15 градусов, но обещают пасмурную погоду с дождями. Зато сразу после этого на два дня выглянет солнце, но станет немного холоднее.

С 13 апреля температура начнет увеличиваться и к 18 числу достигнет +16 градусов. С этого момент опять выглянет солнце и такая погода сохранится еще два дня.

В конце месяца жителям региона также обещают солнечную погоду, но в последний день могут начаться дожди. Температура должна подняться до +20 градусов.

В целом в апреле в регионе прогнозируют 11 ясных дней, 10 дней — с длительными осадками и еще 9 дней будет облачными.

В целом в апреле в регионе прогнозируют 11 ясных дней, 10 дней — с длительными осадками и еще 9 дней будет облачными.В целом в апреле в регионе прогнозируют 11 ясных дней, 10 дней — с длительными осадками и еще 9 дней будет облачными.
В целом в апреле в регионе прогнозируют 11 ясных дней, 10 дней — с длительными осадками и еще 9 дней будет облачными.
Фото: rostovgazeta.ru

Какая погода будет в мае

В мае в регионе станет еще теплее и температура будет подниматься выше 20 градусов. В этом месяце ожидаются 11 ясных дней, 5 облачных, а в остальные стоит ждать дождей.

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В первые пять дней месяца будет облачно, а воздух прогреется до +20 градусов. После этого на два дня выглянет солнце, а в следующие два дня возможны дожди.

С 10 по 19 мая погодные условия будут чередоваться, так как в некоторые дни пройдут дожди, а в другие будет солнечно. А средняя температура составит около +21 градуса.

После этого синоптики обещают несколько дождливых дней, а температура поднимется до +23 градусов. С 27 по 29 числа прогнозируют ясную погоду.

В конце месяца регион будет заливать дождями, а воздух прогреется до +24 градусов.

С 10 по 19 мая погодные условия будут чередоваться, так как в некоторые дни пройдут дожди, а в другие будет солнечно.С 10 по 19 мая погодные условия будут чередоваться, так как в некоторые дни пройдут дожди, а в другие будет солнечно.
С 10 по 19 мая погодные условия будут чередоваться, так как в некоторые дни пройдут дожди, а в другие будет солнечно.
Фото: 1MI

Прогноз погоды в конце февраля

В последний месяц зимы для тех, кто не любит холодов, погодные условия покажутся не подходящими. В феврале ожидаются всего три ясных дня и очень часто будут выпадать осадки.

В первые три дня будет отрицательная температура воздуха, после чего она немного поднимется. Но с 6 числа вернутся заморозки, которые сохранятся до 11 февраля. В это время стоит ожидать снегопадов.

С 12 по 16 числа средняя температура составит около +2 градусов. Прогнозируют облачную погоду, на следующий день выпадет снег. Температура может опуститься до -1 градуса.

С 20 февраля начнется потепление и к концу месяца температура поднимется до +4 градусов.

Прогнозируют облачную погоду, на следующий день выпадет снег. Температура может опуститься до -1 градуса.Прогнозируют облачную погоду, на следующий день выпадет снег. Температура может опуститься до -1 градуса.
Прогнозируют облачную погоду, на следующий день выпадет снег. Температура может опуститься до -1 градуса.
Фото: rostovgazeta.ru

Ранее появилась информация, что климат стал угрозой для электросетей в Ростовской области. Дело в том, что главной причиной частых отключений электричества в эту зиму стали изменение климата и изношенность сетей. С декабря в области сильно выросло количество аварий на сетях. Материал RostovGazeta читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Тепло#Осадки#Дожди#Солнце#Весна#Март#Апрель
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