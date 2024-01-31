Стоимость проекта капремонта Дворца спорта в Ростове пришлось скорректировать

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 06:49
Updated Сегодня, 06:49
Портал «РБК. Ростов» со ссылкой на донского министра по физической культуре и спорту Самвела Аракеляна объявил, что в Ростове пришлось скорректировать ПСД проекта капремонта Дворца спорта. Причиной для этого стал рост цен на стройматериалы и санкции, которые ограничили или вовсе исключили возможность поставки некоторого необходимого оборудования из-за рубежа. Новую цену ремонта министр уточнять не стал.
По словам Самвела Аракеляна, проект разработали еще в 2017 году, с тех пор цены выросли в разы, и теперь 1,6 миллиарда рублей, запланированных на ремонт, может просто не хватить.
«Сейчас, с учетом того, что серьезно изменились цены, против нас введено огромное количество санкций, и мы не можем приобрести часть того оборудования, которое планировали приобрести, нами проведена корректировка проектно-сметной документации», — рассказал Аракелян, добавив, что специалисты ведут расчеты, чтобы оценить объем необходимых средств.
При этом, согласно действующему контракту, ремонт Дворца спорта должен быть завершен к концу 2025 года, к этому моменту рядом со зданием должна появиться парковка на 300 автомобилей, парк с фонтаном и зона для соревнований. Кроме того, возможно строительство ледового катка.
Ранее сообщалось, что Дворец спорта могут начать использовать как концертную площадку.