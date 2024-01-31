Стоимость проекта капремонта Дворца спорта в Ростове пришлось скорректировать

Портал «РБК. Ростов» со ссылкой на донского министра по физической культуре и спорту Самвела Аракеляна объявил, что в Ростове пришлось скорректировать ПСД проекта капремонта Дворца спорта. Причиной для этого стал рост цен на стройматериалы и санкции, которые ограничили или вовсе исключили возможность поставки некоторого необходимого оборудования из-за рубежа. Новую цену ремонта министр уточнять не стал.