rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:10

Published Сегодня, 07:10

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Торговые площади стали массово покупать в Ростове-на-Дону

Торговые площади стали массово скупать в Ростове-на-Дону

31 января 2024, 07:10
Фото: 1MI
Торговые площади стали массово покупать в Ростове-на-Дону
Спрос на покупку торговых площадей в Ростове вырос на 10%, а на аренду — на 1%, рассказали аналитики «Авито Недвижимость».

В Ростове растет не только спрос на покупку торговой недвижимости, но и ее предложение. По итогам 2023 года, предложение в этом сегменте выросло на 17%. Сейчас цена квадратного метра коммерческой недвижимости в Ростове будет стоить примерно 121 тысячу рублей. Это на 22% дороже, чем годом ранее.

Цены на новостройки в Ростове обновили исторический максимум в январе
Узнать подробнее

Что касается аренды торговых площадей, аналитики отмечают снижение предложения на 15% от года к году. Спрос в этом сегменте также вырос незначительно — всего лишь на 4%. Стоимость квадратного метра коммерческой недвижимости в аренду подорожала на 21% и составляет сейчас в среднем 1 132 рубля.

«Мы ожидаем, что по мере снижения спроса — эту тенденцию также отмечаем — предложение станет постепенно наполняться, что сделает приобретение и аренду торговой недвижимости более доступными и снизит темпы роста цен», — заявила Виктория Сафронова, руководитель продаж категории коммерческой недвижимости «Авито».

Ранее сообщалось, что Ростовская область вошла в десятку регионов с самой дорогой ипотекой.

Читайте также:
Средняя стоимость аренды жилья в Ростове за год выросла на 29%Известный гастроном «Театральный» в Ростове сдадут в аренду до конца годаВ Ростове цены на жилье на вторичном рынке за год взлетели на 19%
#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Инфляция#Последние новости Ростова на сегодня#Рынок недвижимости в Ростове#Аренда недвижимости#Ростов
Подпишитесь
Взрывотехников экстренно вызвали на станцию железной дороги в Новошахтинске
Сегодня, 07:50
Урбанист Зайцев призвал увеличить сумму штрафа за нелегальную парковку в Ростове
Сегодня, 07:54
Неадекватный сосед в Ростове устроил кошмарную жизнь семье с детьми
Сегодня, 07:20
Скончался бывший музыкант «Машины времени» из Ростова-на-Дону
Сегодня, 06:47
Морозы обещают в последний день января в Ростовской области
Сегодня, 05:58
«В зависимости»: почему процветает безнаказанность регоператоров Ростовской области
Вчера, 18:46