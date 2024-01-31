Торговые площади стали массово скупать в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В Ростове растет не только спрос на покупку торговой недвижимости, но и ее предложение. По итогам 2023 года, предложение в этом сегменте выросло на 17%. Сейчас цена квадратного метра коммерческой недвижимости в Ростове будет стоить примерно 121 тысячу рублей. Это на 22% дороже, чем годом ранее.
Что касается аренды торговых площадей, аналитики отмечают снижение предложения на 15% от года к году. Спрос в этом сегменте также вырос незначительно — всего лишь на 4%. Стоимость квадратного метра коммерческой недвижимости в аренду подорожала на 21% и составляет сейчас в среднем 1 132 рубля.
«Мы ожидаем, что по мере снижения спроса — эту тенденцию также отмечаем — предложение станет постепенно наполняться, что сделает приобретение и аренду торговой недвижимости более доступными и снизит темпы роста цен», — заявила Виктория Сафронова, руководитель продаж категории коммерческой недвижимости «Авито».
Ранее сообщалось, что Ростовская область вошла в десятку регионов с самой дорогой ипотекой.