Торговые площади стали массово скупать в Ростове-на-Дону

В Ростове растет не только спрос на покупку торговой недвижимости, но и ее предложение. По итогам 2023 года, предложение в этом сегменте выросло на 17%. Сейчас цена квадратного метра коммерческой недвижимости в Ростове будет стоить примерно 121 тысячу рублей. Это на 22% дороже, чем годом ранее.