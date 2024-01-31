Труп обнаженной женщины нашли во дворе многоэтажки в Ростове

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
В среду, 31 января, портал «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на собственный источник объявил, что на улице Беляева в Ростове во дворе одной из многоэтажек нашли тело обнаженной женщины.
Труп лежал на ступеньках подвала, при этом, по словам очевидцев, женщина была полностью обнажена. По предварительным данным, женщина визуально была не старше 35 лет.
Свидетели предположили, что причиной гибели ростовчанки стало падение из окна, однако точная причин трагедии пока неизвестна.
Обращаем внимание, информация пока не получила официального подтверждения, данные уточняются.
Ранее в Ростове труп одинокого мужчины пролежал в квартире две недели, пока его не обнаружила соседка.