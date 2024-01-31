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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Туристы приезжают в Ростовской области скупать ювелирку

Туристы приезжают в Ростовской области скупать ювелирку

31 января 2024, 12:06
Фото: Hans Splinter/cc by sa-nd/flickr.com
Туристы приезжают в Ростовской области скупать ювелирку

Туристы стали массово скупать в Ростовской области ювелирные украшения

В 2023 году в Ростовской области количество покупок украшений и аксессуаров увеличилось на 14% по сравнению с прошлым годом, следует из данных ресурса «Чек Индекс».

Аналитики компании рассказали «Деловой газете. Юг», что средняя стоимость украшений и аксессуаров в регионе достигла 7,5 тысячи рублей, что на 12% выше, чем годом ранее.

Главной причиной такой динамики покупок в донском регионе, как отмечают эксперты, является рост внутреннего туризма.

Торговые площади стали массово скупать в Ростове-на-Дону
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По всей России же, согласно последним данным, в 2023 году украшения и аксессуары стали покупать на 15-20% чаще, если сравнивать с таким же периодом 2022 года.

Аналитики также отмечают, что росту расходов на украшения и аксессуары в 2023 году способствовал повышенный уровень потребления в целом. Люди больше не стремились к экономии и хотели насладиться жизнью, особенно в таких категориях, как красота и здоровье.

Ранее красную икру в Ростовской области стали скупать в банках по полкило. Материал на эту тему можно прочитать по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Украшения#Покупки#Туристы#Аналитики#Ювелирка
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