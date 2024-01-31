Туристы приезжают в Ростовской области скупать ювелирку

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Аналитики компании рассказали «Деловой газете. Юг», что средняя стоимость украшений и аксессуаров в регионе достигла 7,5 тысячи рублей, что на 12% выше, чем годом ранее.
Главной причиной такой динамики покупок в донском регионе, как отмечают эксперты, является рост внутреннего туризма.
По всей России же, согласно последним данным, в 2023 году украшения и аксессуары стали покупать на 15-20% чаще, если сравнивать с таким же периодом 2022 года.
Аналитики также отмечают, что росту расходов на украшения и аксессуары в 2023 году способствовал повышенный уровень потребления в целом. Люди больше не стремились к экономии и хотели насладиться жизнью, особенно в таких категориях, как красота и здоровье.
Ранее красную икру в Ростовской области стали скупать в банках по полкило. Материал на эту тему можно прочитать по ссылке.