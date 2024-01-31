Урбанист Зайцев призвал увеличить сумму штрафа за нелегальную парковку в Ростове

«В Ростове-на-Дону ГИБДД наказывают на основных дорогах в центре с помощью эвакуаторов. Наказывают выборочно за наиболее серьёзные нарушения парковки. А на Сельмаш и другие районы не хватает времени и сил. Один рейд ничего не решает, контроль должен быть постоянный», — замечает урбанист.