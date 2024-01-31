Урбанист Зайцев призвал увеличить сумму штрафа за нелегальную парковку в Ростове

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
По словам урбаниста, сумма штрафа за неправильную парковку в Ростове настолько низкая, что некоторым автомобилистам дешевле их выплачивать и постоянно нарушать.
«В конкретном месте может помочь установка столбиков или полусфер, чтобы автомобиль не мог заехать. Но в целом решить проблему может только передача функций по администрированию штрафов от ГИБДД к городу», — предложил решение проблемы с несанкционированной стоянкой на улице Сержантова эксперт.
По его словам, успешно пополняет бюджет региона за счет штрафов нарушителям правил парковки предприятие «Московский паркинг» в столице. Аналогичный путь Артемий Зайцев считает подходящим и для Ростова.
«В Ростове-на-Дону ГИБДД наказывают на основных дорогах в центре с помощью эвакуаторов. Наказывают выборочно за наиболее серьёзные нарушения парковки. А на Сельмаш и другие районы не хватает времени и сил. Один рейд ничего не решает, контроль должен быть постоянный», — замечает урбанист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовская полиция разобралась с нелегальной стоянкой на пешеходной улице Сержантова.