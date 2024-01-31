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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

В Ростове-на-Дону раскупают по 12 тыс билеты на концерт Shaman

В Ростове-на-Дону раскупают по 12 тысяч билеты на концерт Shaman

31 января 2024, 09:32
Фото: Okras/cc by sa 4.0/wiki
В Ростове-на-Дону раскупают по 12 тыс билеты на концерт Shaman
В Ростове-на-Дону стоимость билетов на концерт исполнителя Shaman достигает 12 тысяч рублей, говорится в специальном сервисе про их продаже.

Стоимость за билет варьируется от 2 тысяч до 12 тысяч рублей. Самые дорогие места находятся в партере и большое количество уже раскупили.

При этом сам концерт состоится только в апреле, он пройдет в Конгресс-холле ДГТУ. Выступление запланировано на 4 число, но за день до этого артист устроит еще одно шоу. На него уже раскуплены самые дешевые и самые дорогие места.

Билеты на концерт участницы «голой вечеринки» Анны Асти в Ростове продают за 20 тысяч
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Добавим, что выступление этого артиста еще не самое дорогое.

Так, билеты на концерт участницы «голой вечеринки» Анны Асти в Ростове продают за 20 тысяч.

А до этого в Ростове-на-Дону отменили рэпера Кишлака после массового отравления на его концерте.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Отравление#ДГТУ#Концерт#Шоу#Билеты#Стоимость#Голая вечеринка
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