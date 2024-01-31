В Ростове-на-Дону раскупают по 12 тысяч билеты на концерт Shaman

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Стоимость за билет варьируется от 2 тысяч до 12 тысяч рублей. Самые дорогие места находятся в партере и большое количество уже раскупили.
При этом сам концерт состоится только в апреле, он пройдет в Конгресс-холле ДГТУ. Выступление запланировано на 4 число, но за день до этого артист устроит еще одно шоу. На него уже раскуплены самые дешевые и самые дорогие места.
Добавим, что выступление этого артиста еще не самое дорогое.
Так, билеты на концерт участницы «голой вечеринки» Анны Асти в Ростове продают за 20 тысяч.
А до этого в Ростове-на-Дону отменили рэпера Кишлака после массового отравления на его концерте.