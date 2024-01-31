В Ростове проверят жалобы на пластические операции у племянника депутата

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Напомним, в середине января одна из жительниц Батайска рассказала, что неудачная ринопластика в Ростове закончилась для нее проблемами с дыханием и другими хирургическими вмешательствами. Женщина рассказала, что обратилась к хирургу Аванесу Черкезову, племяннику местного депутата Владимира Черкезова, чтобы поднять кончик носа, однако в итоге вложила миллион рублей в попытке ликвидировать последствия неудачной ринопластики.
В итоге накануне, 30 января, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, связанной с медицинскими услугами ненадлежащего качества, которые оказывали в одной из клиник Ростова-на-Дону.
Основанием для проверки стали сообщения в Интернете, где рассказывалось о неудачном хирургическом вмешательстве, проведенном хирургом ООО «Клиника доктора Черкезова». По предварительной информации, потерпевшей пациентке пришлось провести еще три операции, которые не помогли ликвидировать последствия хирургического вмешательства. Кроме того, в возвращении денег пациентке клиника тоже отказала.
«В СУ СК России по Ростовской области проводится процессуальная проверка», — сказано в сообщении, руководителю СУ СК РФ по Ростовской области Аслану Хуаде поручили представить доклад о ходе проверки.