В Ростове проверят жалобы на пластические операции у племянника депутата

Напомним, в середине января одна из жительниц Батайска рассказала, что неудачная ринопластика в Ростове закончилась для нее проблемами с дыханием и другими хирургическими вмешательствами. Женщина рассказала, что обратилась к хирургу Аванесу Черкезову, племяннику местного депутата Владимира Черкезова, чтобы поднять кончик носа, однако в итоге вложила миллион рублей в попытке ликвидировать последствия неудачной ринопластики.