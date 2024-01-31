rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

СК поручил доложить о результатах проверки клиники племянника депутата из Ростова

В Ростове проверят жалобы на пластические операции у племянника депутата

31 января 2024, 09:49
Фото: rostovgazeta.ru
СК поручил доложить о результатах проверки клиники племянника депутата из Ростова
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки клиники пластической хирургии, на качество услуг которой жаловались ростовчане, об этом сообщили в Информационном центре СК России.

Напомним, в середине января одна из жительниц Батайска рассказала, что неудачная ринопластика в Ростове закончилась для нее проблемами с дыханием и другими хирургическими вмешательствами. Женщина рассказала, что обратилась к хирургу Аванесу Черкезову, племяннику местного депутата Владимира Черкезова, чтобы поднять кончик носа, однако в итоге вложила миллион рублей в попытке ликвидировать последствия неудачной ринопластики.

В итоге накануне, 30 января, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки, связанной с медицинскими услугами ненадлежащего качества, которые оказывали в одной из клиник Ростова-на-Дону.

Женщина рассказала, что обратилась к хирургу Аванесу Черкезову, племяннику местного депутата Владимира ЧеркезоваЖенщина рассказала, что обратилась к хирургу Аванесу Черкезову, племяннику местного депутата Владимира Черкезова
Женщина рассказала, что обратилась к хирургу Аванесу Черкезову, племяннику местного депутата Владимира Черкезова
Фото: zsro.ru
«Нужна операция»: глава Каменска-Шахтинского сломал ногу на гололеде у администрации
Узнать подробнее

Основанием для проверки стали сообщения в Интернете, где рассказывалось о неудачном хирургическом вмешательстве, проведенном хирургом ООО «Клиника доктора Черкезова». По предварительной информации, потерпевшей пациентке пришлось провести еще три операции, которые не помогли ликвидировать последствия хирургического вмешательства. Кроме того, в возвращении денег пациентке клиника тоже отказала.

«В СУ СК России по Ростовской области проводится процессуальная проверка», — сказано в сообщении, руководителю СУ СК РФ по Ростовской области Аслану Хуаде поручили представить доклад о ходе проверки.

Читайте также:
Батайчанка потратила миллион на нос после ринопластики у племянника депутатаМожет ли ухудшиться здоровье после пластической операции: мнение хирургаВ Ростове провели операцию грудному ребенку с редкой болезнью
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Здоровье#Суд#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Операция#Следственное управление СК РФ по Ростовской области#18+#СК РФ#Жалобы#Проверка#Происшествия
Подпишитесь
Взрывотехников экстренно вызвали на станцию железной дороги в Новошахтинске
Сегодня, 07:50
Урбанист Зайцев призвал увеличить сумму штрафа за нелегальную парковку в Ростове
Сегодня, 07:54
Неадекватный сосед в Ростове устроил кошмарную жизнь семье с детьми
Сегодня, 07:20
Скончался бывший музыкант «Машины времени» из Ростова-на-Дону
Сегодня, 06:47
Морозы обещают в последний день января в Ростовской области
Сегодня, 05:58
«В зависимости»: почему процветает безнаказанность регоператоров Ростовской области
Вчера, 18:46