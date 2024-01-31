В Ростовской области инспектор заставил водителя дать взятку и сам попал в СИЗО

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
В Волгодонске расследуют уголовное дело в отношении инспектора ДПС Сергея Панченко. По решению суда, сейчас он заключен под стражу до конца марта. Панченко обвиняют в получении взятки.
В январе этого года инспектор, находясь при исполнении, задержал нарушителя. Панченко вместо составления протокола стал вымогать у водителя взятку в размере 35 тысяч рублей. Автомобилисту не оставалось ничего иного, как отдать деньги сотруднику МВД.
Расследование уголовного дела еще не окончено. Панченко может обжаловать решение о заключении под стражу.
Ранее жительницу Ростовской области простили за попытку взяткой «купить» права в ГИБДД.