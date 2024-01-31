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Published Сегодня, 15:24

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

Инспектор ДПС в Ростовской области стал фигурантом уголовного дела

В Ростовской области инспектор заставил водителя дать взятку и сам попал в СИЗО

31 января 2024, 15:24
Фото: 1MI
Инспектор ДПС в Ростовской области стал фигурантом уголовного дела
Инспектор ДПС в Ростовской области стал фигурантом уголовного дела, рассказали в пресс-службе судов региона.

В Волгодонске расследуют уголовное дело в отношении инспектора ДПС Сергея Панченко. По решению суда, сейчас он заключен под стражу до конца марта. Панченко обвиняют в получении взятки.

В январе этого года инспектор, находясь при исполнении, задержал нарушителя. Панченко вместо составления протокола стал вымогать у водителя взятку в размере 35 тысяч рублей. Автомобилисту не оставалось ничего иного, как отдать деньги сотруднику МВД.

Инспектор Росрыболовства в Ростовской области брал взятки рыбой
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Расследование уголовного дела еще не окончено. Панченко может обжаловать решение о заключении под стражу.

Ранее жительницу Ростовской области простили за попытку взяткой «купить» права в ГИБДД.

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