В Ростовской области инспектор заставил водителя дать взятку и сам попал в СИЗО

В январе этого года инспектор, находясь при исполнении, задержал нарушителя. Панченко вместо составления протокола стал вымогать у водителя взятку в размере 35 тысяч рублей. Автомобилисту не оставалось ничего иного, как отдать деньги сотруднику МВД.