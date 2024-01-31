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Published Сегодня, 17:30

Modified Сегодня, 17:32

Updated Сегодня, 17:32

Из-за дефицита дворников в Ростове работодатели идут на повышение зарплат

В Ростовской области не хватает больше 50% дворников

31 января 2024, 17:30
Фото: 1MI
Из-за дефицита дворников в Ростове работодатели идут на повышение зарплат
Из-за дефицита дворников в Ростове работодатели идут на повышение зарплат, рассказали аналитики «Авито Работа».

Аналитики портала по поиску работы сообщили, что в Ростове в дефиците оказались дворники. Спрос на них среди работодателей по итогам 2023 года вырос на 54%. Однако соискателей на эту должность все равно мало.

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Чтобы хоть как-то привлечь желающих, работодатели идут на повышение зарплатных предложений. Например, в 2023 году средняя зарплата дворника стала выше на 25%. Однако она все равно остается сравнительно не большой — около 30 тысяч рублей.

Например, курьерам в Ростове платят до 140 тысяч рублей. При этом они также находятся в дефиците.

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