В Ростовской области не хватает больше 50% дворников

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
Аналитики портала по поиску работы сообщили, что в Ростове в дефиците оказались дворники. Спрос на них среди работодателей по итогам 2023 года вырос на 54%. Однако соискателей на эту должность все равно мало.
Чтобы хоть как-то привлечь желающих, работодатели идут на повышение зарплатных предложений. Например, в 2023 году средняя зарплата дворника стала выше на 25%. Однако она все равно остается сравнительно не большой — около 30 тысяч рублей.
Например, курьерам в Ростове платят до 140 тысяч рублей. При этом они также находятся в дефиците.