Производство яиц резко сократилось в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Согласно последним данным, производство яиц в регионе снизилось. В 2022 году было получено почти на 3% больше продукции.
Также стало известно, что в минувшем году регион получил 393,7 тысячи тонн скота и птицы на убой. Это соответствует уровню 2022 года.
При этом ранее одной из причин подорожания яиц назвали снижение их производства в субъектах-поставщиках. Это произошло из-за вспышек птичьего гриппа.
Но появилась информация, что предприятиям в донском регионе помогут массово производить яйца. С этим материалом можно ознакомиться по ссылке.
До этого стало известно, где в Ростовской области дешевле купить картофель.