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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

В Ростовской области стали производить меньше яиц

Производство яиц резко сократилось в Ростовской области

31 января 2024, 14:07
Фото: Matt MacGillivray/cc by 2.0/flickr.com
В Ростовской области стали производить меньше яиц

В Ростовской области стали производить меньше яиц

В Ростовской области за весь прошлый год удалось получить 162,4 миллиона штук яиц, сообщает Ростовстат.

Согласно последним данным, производство яиц в регионе снизилось. В 2022 году было получено почти на 3% больше продукции.

Также стало известно, что в минувшем году регион получил 393,7 тысячи тонн скота и птицы на убой. Это соответствует уровню 2022 года.

При этом ранее одной из причин подорожания яиц назвали снижение их производства в субъектах-поставщиках. Это произошло из-за вспышек птичьего гриппа.

Предприятиям в Ростовской области помогут массово производить яйца
Узнать подробнее

Но появилась информация, что предприятиям в донском регионе помогут массово производить яйца. С этим материалом можно ознакомиться по ссылке.

До этого стало известно, где в Ростовской области дешевле купить картофель.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Птица#Птичий грипп#Ростовстат#Предприятия#Скот#Производство яиц#Подорожание яиц
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