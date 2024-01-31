В центре Ростов отремонтируют дом с уникальной лестницей

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
В последнюю декаду января ГАУ РО «Госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» опубликовало положительное заключение на проект реставрации дома на проспекте Чехова, 33 в Ростове. Здание собираются отремонтировать и оборудовать под современное использование.
Само строение является ОКН областного значения «Доходный дом Н. С. Пиниотели», согласно открытым данным, дом построили в 1917 году, до национализации он принадлежал купцу Николаю Пиниотели. Сейчас на базе здания находится МБУ ДО ДЮСШ №4 и Федерация шахмат.
Сроки ремонта и реставрации, а также их стоимость пока неизвестны, данные будут уточняться.
Здание знаменито своей уникальной кованной лестницей, которую облюбовали местные фотографы.
Ранее в Ростове объявили, что потратят на ремонт Нахичеванского театра более 30 миллионов рублей.