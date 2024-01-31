В центре Ростов отремонтируют дом с уникальной лестницей

Само строение является ОКН областного значения «Доходный дом Н. С. Пиниотели», согласно открытым данным, дом построили в 1917 году, до национализации он принадлежал купцу Николаю Пиниотели. Сейчас на базе здания находится МБУ ДО ДЮСШ №4 и Федерация шахмат.