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Published Сегодня, 11:18

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Updated Сегодня, 11:20

В центре Ростов отремонтируют Доходный дом Н. С. Пиниотели

В центре Ростов отремонтируют дом с уникальной лестницей

31 января 2024, 11:18
Фото: Gregory1 1/cc by sa 4.0/wikimedia.org
В центре Ростов отремонтируют Доходный дом Н. С. Пиниотели
В Ростове планируют отремонтировать Доходный дом Н. С. Пиниотели, где находится спортивная школа №4 и Федерация шахмат, сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

В последнюю декаду января ГАУ РО «Госэкспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» опубликовало положительное заключение на проект реставрации дома на проспекте Чехова, 33 в Ростове. Здание собираются отремонтировать и оборудовать под современное использование.

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Само строение является ОКН областного значения «Доходный дом Н. С. Пиниотели», согласно открытым данным, дом построили в 1917 году, до национализации он принадлежал купцу Николаю Пиниотели. Сейчас на базе здания находится МБУ ДО ДЮСШ №4 и Федерация шахмат.

Сроки ремонта и реставрации, а также их стоимость пока неизвестны, данные будут уточняться.

Здание знаменито своей уникальной кованной лестницей, которую облюбовали местные фотографы.

Ранее в Ростове объявили, что потратят на ремонт Нахичеванского театра более 30 миллионов рублей.

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