Взрывотехников экстренно вызвали на станцию железной дороги в Новошахтинске

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
По информации канала, коробку, к которой скотчем был примотан телефон, обнаружили недалеко от грузовой станции. Ее нашли во время обхода путей.
«Сотрудники вызвали экстренные службы, испугавшись, что это может быть взрывное устройство. Прибывшие взрывотехники забрали находку», — говорится в публикации.
Отмечается, что коробка оказалась муляжом взрывного устройства. Кто его привязал, сейчас выясняется.
Канал уточнил, что предмет обнаружили на станции Несветай в Новошахтинске. Но никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Читайте также о том, как ростовчанин хранил под кроватью американский гранатомет времен войны во Вьетнаме.