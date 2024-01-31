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Саперов вызвали на грузовую станцию на железной дороге в Ростовской области

Взрывотехников экстренно вызвали на станцию железной дороги в Новошахтинске

31 января 2024, 07:50
Фото: mchs.gov.ru
Саперов вызвали на грузовую станцию на железной дороге в Ростовской области
В Ростовской области на железнодорожных путях обнаружили подозрительную коробку, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, коробку, к которой скотчем был примотан телефон, обнаружили недалеко от грузовой станции. Ее нашли во время обхода путей.

«Сотрудники вызвали экстренные службы, испугавшись, что это может быть взрывное устройство. Прибывшие взрывотехники забрали находку», — говорится в публикации.

Отмечается, что коробка оказалась муляжом взрывного устройства. Кто его привязал, сейчас выясняется.

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Канал уточнил, что предмет обнаружили на станции Несветай в Новошахтинске. Но никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Взрывное устройство#Железнодорожные пути#Подозрительная коробка#Экстренные службы#Происшествия
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